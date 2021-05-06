Şampiyonlar Ligi kadrosu nasıl olacak? Beşiktaş'ta Mensah yerine Salih Uçan geliyor! Stoper için 3 aday var...

Sergen Yalçın yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılıp bu heyecanı yeniden yaşamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim de daha iyi bir kadro için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almanın dışında 4 mevki daha belirledi. Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında planlar değişirken, Vincent Aboubakar ile görüşmeler de sürüyor.