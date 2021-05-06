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Giriş Tarihi: 6.5.2021 09:21

Şampiyonlar Ligi kadrosu nasıl olacak? Beşiktaş'ta Mensah yerine Salih Uçan geliyor! Stoper için 3 aday var...

Şampiyonlar Ligi kadrosu nasıl olacak? Beşiktaş'ta Mensah yerine Salih Uçan geliyor! Stoper için 3 aday var...

Beşiktaş'tan transfer haberleri peş peşe geliyor. Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için yeterli bir kadro kurmak istiyor. ile yeni sözleşme yaparak devam etmek isteyen siyah beyazlılar Hırvatistan ekiplerinden Hajduk'a kiraladığı Umut Nayir'i geri çağıracak. Beklentilerin uzağında bir görüntü çizen Mensah ile de vedalaşılacak. Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği yıldız isim de Beşiktaş'ı tercih etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Sezon başında kurduğu mütevazı kadroyla rakiplerinin gerisinde görülen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşlarıyla mutlu sona çok yakın. Cumartesi akşamı Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, şampiyonluğu bu maçta resmileştirebilir. Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasının sonucuna göre Kara Kartal, şampiyonluğu Türk Telekom Stadyumu'nda kazanabilir.

SON DAKİKA: SALİH UÇAN BEŞİKTAŞ'A! KORAY GÜNTER VE ABDÜLKERİM BARDAKÇI...

Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'taki transfer gündemini değerlendirdi. Siyah beyazlıların Aboubakar ile yola devam edeceğini belirten Ogün Şahinoğlu, stoper için 3 ismin listede olduğunu belirtti. Gençlerbirliği'nde başarılı bir performans ortaya koyan Arda Kızıldağ, Konyaspor'un kaptanı Abdulkerim ve Koray Günter adaylar arasında...

Sergen Yalçın yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılıp bu heyecanı yeniden yaşamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim de daha iyi bir kadro için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almanın dışında 4 mevki daha belirledi. Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında planlar değişirken, Vincent Aboubakar ile görüşmeler de sürüyor.

8 VE 10 NUMARA ARANIYOR

Kartal bir golcü için daha temaslarını kurarken, sezon başında Hajduk Split'e kiralanan Umut Nayir takıma katılacak. Alanyaspor'dan Salih Uçan ile el sıkışan Kartal, Mensah ile yolları ayırıp hem 8 hem 10 numara oynayabilen oyuncu alacak.

Kartal'ın savunmaya yönelik planlarında ise Rosier ilk sırada. Fransız oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş, bir de rekabet oluşturabilecek sağ bek arayışını girdi.

STOPERDE 3 İSİM LİSTEDE

Stoper alanında ise kiralık kontratı bitecek olan Montero ile yollar ayrılacak. Verona'dan Koray Günter ile görüşen Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ ve Konyaspor'dan da Abdülkerim Bardakçı'yı listesinde tutuyor.

ABOUBAKAR DERBIDE YOK

Galatasaray maçı öncesinde Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde yaşadığı kanama ve ödem sorunu tam olarak geçmedi. Bu sezon ligde 26 maçta 15 gol ve 5 asist kaydeden Kamerunlu oyuncunun tedavi süreci devam ediyor.

Yıldız futbolcunun derbide oynaması mucize olarak görülüyor. Gökhan Töre ise sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladı.

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Şampiyonlar Ligi kadrosu nasıl olacak? Beşiktaş'ta Mensah yerine Salih Uçan geliyor! Stoper için 3 aday var...
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