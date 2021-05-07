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Giriş Tarihi: 7.5.2021 14:57 Son Güncelleme: 7.5.2021 15:07

: 'dan açıklaması! 'la anlaştı mı?

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

haberi... teknik direktörü 'dan 'nin son durumuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İngiliz basını, 29 yaşındaki sol bek Alioski'nin 'la anlaştığını yazmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

ekibi 'ın Makedon sol beki 'nin 'la anlaşmak üzere olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör 'dan Alioski'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

İngiliz basını, 'nin 'ın sözleşme teklifini reddederek ile anlaşmaya vardığını öne sürmüştü.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

'GALATASARAY'LA ANLAŞTI AMA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR'

Haberlerde Alioski'nin 'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldığı dönemde ile yaşanan olaylar nedeniyle taraftar tepkisinden çekindiği için anlaşmayı duyurmadığı ifade edilmişti.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

Yine İngiliz basınına göre; 'nin ile sözleşme uzatmaması ve 'la ilgili çıkan transfer haberlerini yalanlamaması bu transferin gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

MARCELO BIELSA'DAN ALIOSKI AÇIKLAMASI

Arjantinli teknik adam ise Makedon sol bekin geleceğiyle ilgili vereceği karardan emin değil.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

İngiliz basınına konuşan Bielsa, "Alioski'nin hangi kararı alacağı konusunda net bir fikrim yok.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

Bir oyuncu sözleşmesi bitmeye yakınken kendi kulübüyle görüşür ve doğal olarak kendisine başka takımlardan da teklifler gelir.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

"BİZİMLE DEVAM EDERSE MEMNUN OLACAĞIM"

Bu durumda kulüp ile oyuncu arasında özel görüşmeler olur ve hiçbir şekilde bu konuda bir fikrim olmamalı. Alioski bizimle devam ederse memnun olacağım.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

Ancak onun bizimle kalıp kalmamasına kulüp ve kendisi karar verecek. Bu anlaşmanın oluşması için kulüp yönetiminin hesapladığı birçok değişken var.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama birinin kararını etkilememeye çalışıyorum. Alioski'nin geleceğini düşünmesi doğal" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

BU SEZON SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI

bu sezon 'ye 34 maçın 25'inde ilk 11'de şans verdi.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

7 kez yedek kalan 29 yaşındaki sol bek sadece 2 maç kaçırdı.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

32 MAÇTA 2 GOL ATTI

'a 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan transfer edilen , bu sezon takımın değişmez futbolcusu oldu.

Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti

'de 32 maça çıkan 29 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu 2 gole imza attı.

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Son dakika: Marcelo Bielsa'dan Ezgjan Alioski açıklaması! Galatasaray'la anlaştı mı?
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