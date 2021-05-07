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Giriş Tarihi: 7.5.2021 20:53

UEFA’dan 9 kulübe “” yaptırımı

DHA
UEFA’dan 9 kulübe “Avrupa Süper Ligi” yaptırımı

UEFA, olarak adlandırılan projede yer almış olan 12 kulüpten 9’unun UEFA kulüp müsabakaları gelirinin %5’ine el koyulacağını açıkladı.

UEFA'dan beklenen Avrupa Süper Ligi yaptırımları geldi. 12 kulübün ortak bir bildiri sonucunda açıkladığı ama daha sonra kulüplerin ayrıldığını açıklamasının ardından kağıt üzerinde kalan Avrupa Süper Ligi projesi için 9 kulübe ceza geldi.

Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur olmak üzere 9 takımın yeni bir sezondaki UEFA kulüp organizasyonlarındaki gelirlerinin %5'ine el koyulacak. Bununla birlikte bu kulüpler çocuklar ve gençlerin futbola katılımını arttırmak adına toplam 15 milyon Euro bağış yapacak.

Ayrıca bu 9 kulüp önümüzdeki yıllarda UEFA'nın tanımadığı farklı bir organizasyonda oynamak için tekrar adım atarlarsa kulüp başına 100 milyon Euro ve Kulüp Taahhüt Beyannamesi'nde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal ederse ek olarak 50 milyon Euro ceza ödeyecek.

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UEFA’dan 9 kulübe “Avrupa Süper Ligi” yaptırımı
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