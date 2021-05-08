Bayern Münih maça çıkmadan şampiyon! 31. Bundesliga şampiyonluğu...

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, maça çıkmadan bitime 2 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibinin en yakın takipçisi Leipzig'in deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup olmasıyla Bayern Münih, üst üste 9. ve toplamda ise 31. lig şampiyonluğunu kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 7'de Marco Reus ile 51 ve 88'de Jadon Sancho kaydetti. Leipzig'in gollerini ise 63'te Lukas Klostermann ve 77'de Dani Olmo attı.

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih ise sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek.