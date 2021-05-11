Son dakika: Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu! Galatasaray kazandı Beşiktaş kaybetti...

TISSERAND 11'DE KALDI

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Demir Grup Sivasspor karşısında da ilk 11'de görev aldı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaptığı bireysel hatalarla tepki toplayan tecrübeli savunmacı, Serdar Aziz'in sakatlığının ardından yeniden bulduğu şansı iyi kullandı. Tisserand, son haftalarda gösterdiği performans ile Demir Grup Sivasspor karşısında da ilk 11'de şans buldu. Sakatlığını atlatan Serdar Aziz ise karşılaşmada yedek soyundu.