Kendi düşen ağlamaz

Daha 9. dakikada İrfan Can’ın sakatlığı ile düzeni bozulan Kanarya, 45+1’de Kayode’yi durduramayınca soyunma odasına yenik gitti. İkinci yarının hemen başında Hakan’ın golü fişi çekti. Sarı-lacivertlilere 90+3’te Cisse yetmedi
Yiğidolar, yenilmezlik serisini 18'e çıkarırken, 8 maç sonra mağlup olan Belözoğlu'nun takımı 3. sıraya geriledi Gözler Kadıköy'de kulaklar Dolmabahçe'de... Büyük heyecan fırtınası tam da Fenerbahçe'nin istediği gibi başladı. Karagümrük'üngolhaberinin ardından sarı-lacivertlileringolü bularak liderlik koltuğunaoturması bekleniyordu.Devre bitmeden Sivasspor, Kayode'nin golüyle öne geçti. Emre Belözoğlu'ndan devrede Szalai-Gustavo değişikliğigeldi. Bu değişiklikle Fenerbahçe oyuna daha fazla hükmetmeyi beklerken Hakan'la Sivas 2 yaptı!Bu dakikadan sonra Kadıköy'de umutlar söndü. Maçın ikinci yarısında neredeyse pozisyona giremeyen bir Fenerbahçe görüntüsü vardı. Cisse ve Osayihamleleri de sonucu değiştirmedi. Sivasspor zorlanmadan 3 puana uzandı. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe tarihi fırsatı tepti. Sarı-lacivertiler bitime bir hafta kala lider olabilecekken üçüncülük koltuğuna geriledi. Türk futbol tarihininbelki de en ilginç haftası yaşandı.
BILEĞI BÜKÜLDÜ
FENERBAHÇE A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 9. maçında ilk yenilgisini aldı. Erol Bulut'un ayrılığı sonrası göreve 5 Nisan'da 1-0'lık Denizli galibiyetiyle başlayan 40 yaşındaki hoca, 6 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Dün mağlubiyetle tanıştı.