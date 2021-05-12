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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Kendi düşen ağlamaz

VOLKAN DEMİR
Kendi düşen ağlamaz

Daha 9. dakikada ’ın sakatlığı ile düzeni bozulan Kanarya, 45+1’de Kayode’yi durduramayınca soyunma odasına yenik gitti. İkinci yarının hemen başında Hakan’ın golü fişi çekti. Sarı-lacivertlilere 90+3’te yetmedi

Yiğidolar, yenilmezlik serisini 18'e çıkarırken, 8 maç sonra mağlup olan Belözoğlu'nun takımı 3. sıraya geriledi
Gözler Kadıköy'de kulaklar Dolmabahçe'de... Büyük heyecan fırtınası tam da Fenerbahçe'nin istediği gibi başladı. Karagümrük'ün gol haberinin ardından sarı-lacivertlilerin golü bularak liderlik koltuğuna oturması bekleniyordu. Devre bitmeden Sivasspor, Kayode'nin golüyle öne geçti. Emre Belözoğlu'ndan devrede Szalai-Gustavo değişikliği geldi. Bu değişiklikle Fenerbahçe oyuna daha fazla hükmetmeyi beklerken Hakan'la Sivas 2 yaptı! Bu dakikadan sonra Kadıköy'de umutlar söndü. Maçın ikinci yarısında neredeyse pozisyona giremeyen bir Fenerbahçe görüntüsü vardı. Cisse ve Osayi hamleleri de sonucu değiştirmedi. Sivasspor zorlanmadan 3 puana uzandı. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe tarihi fırsatı tepti. Sarı-lacivertiler bitime bir hafta kala lider olabilecekken üçüncülük koltuğuna geriledi. Türk futbol tarihinin belki de en ilginç haftası yaşandı.

BILEĞI BÜKÜLDÜ
FENERBAHÇE A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 9. maçında ilk yenilgisini aldı. Erol Bulut'un ayrılığı sonrası göreve 5 Nisan'da 1-0'lık Denizli galibiyetiyle başlayan 40 yaşındaki hoca, 6 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Dün mağlubiyetle tanıştı.

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