Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? İşte Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı tarihi
Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:37

finali ne zaman oynanacak? İşte tarihi

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? İşte Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı tarihi

finali için geri sayım sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası’nın bu yılki finalinde Beşiktaş Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kıyasıya bir mücadele veren Beşiktaş bu hafta oynanacak mücadelenin ardından Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanacak. Diğer tarafta Antalyaspor ise kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, ne zaman oynanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte tarihi

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Kupanın yarın final ayağında Beşiktaş Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederken, Antalyaspor ise Alanyaspor'u 2-0 gibi net bir skorla geçti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı kararlaştırıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılan final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün bayram namazı kılınacak mı ve bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı? 2021 Bayram namazı saatleri
Bu seneye özel Bayram Mesajları 2021 yayınlandı! İşte Dualı, Kısa, Uzun, Yeni ve En Güzel Resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri ile Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!
Son dakika... Ucuz kredi başlıyor: Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte detaylar...
Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgisi ile bayram namazı kaç rekat kılınır?
Bayram namazı saatleri: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara, İzmir ve İstanbul il il bayram namazı saatleri vakti!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Bayramda marketler açık mı, bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 13 Mayıs A101, BİM, ŞOK, Migros bakkal ve market çalışma saatleri
Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorum! "Ne Emre Belözoğlu, ne de Sergen Yalçın..."
En İçten Bayram Mesajları 2021 ve Sözleri Seçenekleri! İşte Dualı, Kısa, Uzun, Yeni ve En Güzel Resimli Ramazan Bayramı mesajları ile İyi Bayramlar Türkiye!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? İşte Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA