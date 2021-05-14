Hakan Çalhanoğlu paylaşılamıyor! Eski iki dostu Maldini ve Pirlo'yu karşı karşıya getirdi...

MALDINI DEVREYE GİRDİ!

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun iki takım ile ilgili kafasını karıştıran durumlar var. Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin de Hakan'ın takımda kalması için devreye girdiği belirtildi. Milan, Serie A'yı ilk dörtte bitirmesi halinde Hakan için teklifini arttıracağı kaydedildi.