Hakan Çalhanoğlu paylaşılamıyor! Eski iki dostu Maldini ve Pirlo'yu karşı karşıya getirdi...

İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Kırmızı-beyazlı kulüple yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde istediği teklifi alamayan Hakan için Juventus, ısrarını sürdürüyor.
Calciomercato'nun haberine göre, Milan Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için tüm maddi şartları zorlayacak. Daha önce teklif edilen 4 milyon euro yıllık ücrette tatmin olmayan yıldız orta saha, Juventus'tan gelecek haberi bekliyor.
JUVENTUS 5 MİLYON € VERMEYE HAZIR!
Torino ekibi, 27 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'na bonuslarla birlikte 5 milyon euroya yakın bir teklifte bulunacağı iddia edildi.
MALDINI DEVREYE GİRDİ!
Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun iki takım ile ilgili kafasını karıştıran durumlar var. Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin de Hakan'ın takımda kalması için devreye girdiği belirtildi. Milan, Serie A'yı ilk dörtte bitirmesi halinde Hakan için teklifini arttıracağı kaydedildi.
PIRLO YENİ SEZONDA OLMAYABİLİR!
Juventus'ta ise Hakan'ı çok isteyen mevcut teknik direktör Andrea Pirlo, gelecek sezonu görmeden Siyah-beyazlı kulüp tarafından kovulabilir.
Daha önce İtalyan medyasında çıkan haberlerde Juventus, milli futbolcumuz için tüm şartları zorlayacağı ve oyuncunun en büyük talibi olduğu belirtildi.
HAKAN JUVENTUS'A SICAK BAKIYOR!
Hakan Çalhanoğlu ise hem 5 milyon euroluk teklife hem de Juventus'ta forma giymeye sıcak bakıyor.
Konuyla ilgili yakın zamanda konuşan İtalyan Gazeteci Andrea Longoni, "Sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun konuşulduğu gibi Juventus'a gideceğine inanıyorum. Belki de bu son birkaç maçtaki olumsuz performansının nedeni de bu." ifadelerini kullandı.
Daha önce dış basında çıkan haberlede Manchester United, Chelsea, Arsenal Juventus, Inter ve Paris Saint-Germain'in Hakan Çalhanoğlu için temasta olan kulüpler olduğu açıklanmıştı.
32 GOL 48 ASİST
Bu sezon Serie A'da 24 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol atarken 10 da asist yaptı. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise 38 maçta 9 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu, 4 sezondur oynadığı İtalyan ekibinde toplamda ise 170 maçta 32 gol atıp 48 asiste imza attı.
Milli futbolcu, 2017 yazında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 23 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.