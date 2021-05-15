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Giriş Tarihi: 15.5.2021 20:31

: Her gecenin sonunda bir gündüz var

Emre Belözoğlu: Her gecenin sonunda bir gündüz var

Son dakika... 'in 42. haftasında , deplasmanda 'la karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın genç teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kazanıp diğer maçların sonuçlarını bekleyeceklerini ifade eden Belözoğlu, "Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. Fenerbahçe'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik. Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz. Zorlu haftalarda bu göreve soyunduk. Bugün kazanmak istiyoruz, ondan sonra rakiplerimizin ne yaptığına bakacağız." dedi.

Son dakika... Süper Lig'de sezonun son maçına çıkan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında mutlak kazanmak zorunda. 79 puanla üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertliler, şampiyon olabilmek için 3 puan alıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin genç teknik direktörü Emre Belözoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Sonuç ne olursa olsun hayat Fenerbahçe için devam edecek diyen Emre Belözoğlu, şöyle konuştu: "Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. Fenerbahçe'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik.

Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz. Zorlu haftalarda bu göreve soyunduk. Bugün kazanmak istiyoruz, ondan sonra rakiplerimizin ne yaptığına bakacağız.

Mecbur kaldığımız değişikliklerimiz var. Sakatlıklarımız oldu. Mesut ve İrfan aramızda değil. Bugün rakibimize göre formasyon değiştiren, yeni jenerasyon ama çok saygı duyduğum bir teknik direktör var. Onların da hedefleri var ve kazanan taraf biz olmak istiyoruz."

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Emre Belözoğlu: Her gecenin sonunda bir gündüz var
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