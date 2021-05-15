Emre Belözoğlu: Her gecenin sonunda bir gündüz var

Mecbur kaldığımız değişikliklerimiz var. Sakatlıklarımız oldu. Mesut ve İrfan aramızda değil. Bugün rakibimize göre formasyon değiştiren, yeni jenerasyon ama çok saygı duyduğum bir teknik direktör var. Onların da hedefleri var ve kazanan taraf biz olmak istiyoruz."