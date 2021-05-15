Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya taşındı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Karabük karşısında aldığı mağlubiyet Galatasaray'ı şampiyonlukta iddialı bir noktaya taşırken, Fenerbahçe ise Sivasspor'a kaybederek fırsat tepti. Futbolseverler bu akşam oynanacak maçları heyecanla beklerken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur, FB, BJK, GS Şampiyonluk ihtimalleri neler sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe (FB), Beşiktaş (BJK), Galatasaray (GS) şampiyonluk ihtimalleri…

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Spor Toto Süper Lig tarihi bir sezona tanıklık ediyor. Süper Lig şampiyonluk yarışında son haftaya girilirken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansları devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan mücadeleler sonucunda Süper Lig şampiyonu belli olacak.

Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? FB, BJK, GS Şampiyonluk ihtimalleri neler?

İşte detaylar;