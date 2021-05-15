Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? FB, BJK, GS Şampiyonluk ihtimalleri neler?
Giriş Tarihi: 15.5.2021 13:30

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? FB, BJK, GS Şampiyonluk ihtimalleri neler?

'de son yılların en heyecanlı sezonu yaşanıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve 'nin içerisinde bulunduğu şampiyonluk yarışı bu akşam son bulacak. 42. hafta maçları ile 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar öncesinde ise şampiyonluk ihtimalleri merak konusu oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve soruları gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte, şampiyonluk ihtimalleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya taşındı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Karabük karşısında aldığı mağlubiyet Galatasaray'ı şampiyonlukta iddialı bir noktaya taşırken, Fenerbahçe ise Sivasspor'a kaybederek fırsat tepti. Futbolseverler bu akşam oynanacak maçları heyecanla beklerken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur, FB, BJK, GS Şampiyonluk ihtimalleri neler sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe (FB), Beşiktaş (BJK), Galatasaray (GS) şampiyonluk ihtimalleri…

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Spor Toto Süper Lig tarihi bir sezona tanıklık ediyor. Süper Lig şampiyonluk yarışında son haftaya girilirken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansları devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan mücadeleler sonucunda Süper Lig şampiyonu belli olacak.

Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? FB, BJK, GS Şampiyonluk ihtimalleri neler?

İşte detaylar;

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Bugün Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak.

İKİLİ VE ÜÇLÜ AVERAJDA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK

Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Kartal ile Cimbom'un beraberliği halinde, sarı-lacivertliler kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor.

İŞTE SON HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? FB, BJK, GS Şampiyonluk ihtimalleri neler?
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