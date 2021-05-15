Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'da eksik oyuncular var! Aaron Lennon İngiltere'ye gitti...
Giriş Tarihi: 15.5.2021 16:10

'da eksik oyuncular var! İngiltere'ye gitti...

İHA
Kayserispor'da eksik oyuncular var! Aaron Lennon İngiltere'ye gitti...

Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan 'un maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi. Deneyimli futbolcu ise eşinin doğum yapması sebebiyle İngiltere'ye gitti.

Süper Lig'in 42. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye çekildi. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçının kadrosunu belirledi. Sarı-Kırmızılı takım kadrosunda 21 futbolcu yer alırken 7 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

KAYSERİSPOR'UN KADROSU BELLİ OLDU

Kayserispor'da Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Uğur Demirok, Nehuen Paz, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir. Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, İlhan Parlak ve Denis Alibec 21 kişilik kadroda yer aldı.

7 KİŞİ KADRODA YOK... AARON LENNON İNGİLTERE'YE GİTTİ

Kayserispor'da bugün Aaron Lennon, Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru maç kadrosunda olmayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Son dakika haberi | Tam kapanma sona eriyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Başkan Erdoğan’dan normalleşme takvimi açıklaması: Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak
Gram altın psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! 81 il valiliklerine 'şampiyonluk kutlamaları' talimatı...
Güzel oyuncu Pınar Altuğ o eleştirilere böyle yanıt verdi! ‘Ben evlendim kime ne?'
Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!
Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor
WhatsApp Sözleşmesi son gün ne zaman ve nasıl iptal edilir? WhatsApp gizlilik sözleşmesi süresi ne zamana ertelendi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da eksik oyuncular var! Aaron Lennon İngiltere'ye gitti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA