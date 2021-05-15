Son dakika: Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş transfer açıklaması! Bruno Peres ve Gervinho...

"SÖRLOTH GELEBİLİR, NEDEN OLMASIN?"

Ağaoğlu, son günlerde ismi yeniden Trabzonspor ile anılan Sörloth ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi "Biz realitenin peşinden gidiyoruz. Her oyuncudan Sörloth'un verdiği performansı beklerseniz biraz fazla iyimser olursunuz. Bu bir yerde takımın oyun sistemiyle de doğru orantılı bir şey. Sörloth gelir mi, gelebilir de yani. Şöyle gelebilir; 33 gol 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig'e 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon Euro da para verdiler. İyi para verdiler, böyle giderse Sörloth'un piyasa değerini düşürecekler. Göndersinler buraya biz tekrar parlatalım. Palace'dan buraya gelirken verdikleri paranın fazlasını kazandıracağımızı söylemiştik. O gün onlara 5 versek bayram ederdiler şimdi 11 kazandılar. Aynı şey Leipzig ile neden olmasın. Tekrar değer kazandırma açısından çünkü oyuncunun hakkını veremediler. Ferrari'yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar. Böyle bir şeyin içerisine girerseler bizle hiç de mantıksız olmaz" dedi.