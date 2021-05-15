Son dakika: Fenerbahçe'ye büyük şok! Sosa penaltı kaçırdı

Ligin 42. haftasına Beşiktaş ve Galatasaray 81, Fenerbahçe ise 79 puanla girdi. Şampiyon olmak için mutlak kazanıp, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenilmesini bekleyecek olan sarı-laciverliler ilk yarıda şok bir gol yedi.