Son dakika: Fenerbahçe'ye büyük şok! Sosa penaltı kaçırdı

Son dakika... Süper Lig'in 42. haftası nefes kesiyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk için yarıştığı son hafta müsabakalarında sarı-lacivertliler kümede kalma savaşı veren Kayserispor'a konuk oldu.
Ligin 42. haftasına Beşiktaş ve Galatasaray 81, Fenerbahçe ise 79 puanla girdi. Şampiyon olmak için mutlak kazanıp, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenilmesini bekleyecek olan sarı-laciverliler ilk yarıda şok bir gol yedi.
Kümede kalma savaşı veren Kayserispor, Pedro Henrique'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada Kayserisporlu futbolcu Szalai'yi çekti. Hakem Halil Umut Meler VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi Sosa'nın vuruşunu kaleci Doğan kurtardı. Sarı-lacivertliler beraberlik şansını kullanamadı.