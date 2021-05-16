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Giriş Tarihi: 16.5.2021 07:21 Son Güncelleme: 16.5.2021 07:21

? 2021 Beşiktaş'ın güncel şampiyonluk sayısı nedir? Beşiktaş kaç yıldız?

Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? 2021 Beşiktaş'ın güncel şampiyonluk sayısı nedir? Beşiktaş kaç yıldız?

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 2020-2021 Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. 84 puan toplayan kara kartallar, Süper Lig şampiyonu oldu. Bu gelişmenin ardından futbolseverler de sorusuna yanıt aramaya başladı. İlk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde eden Beşiktaş, yıllar içerisinde çok sayıda şampiyonluğa ulaştı. Peki, Beşiktaş toplamda kaç defa şampiyon oldu? İşte, Beşiktaş'ın güncel şampiyonluk sayısı

Süper Lig'de şampiyon belli oldu! 2020-2021 Süper Lig şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ulaştı. 84 puan toplayan kara kartallar, şampiyonluk sayısına bir ekleme daha yaptı. Bu gelişme ile beraber Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ KAÇ DEFA ŞAMPİYON OLDU?

Tarihi başarılarla dolu camialardan olan Beşiktaş, ilk şampiyonluğuna 1959-1960 sezonunda ulaşmıştır. Peki, son alınan şampiyonlukla beraber Beşiktaş toplamda kaç kere şampiyon oldu? İşte, Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı ve Beşiktaş kaç defa şampiyon oldu konusuyla ilgili bilgiler

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONLAR

1959-60 sezonu, 1965-66 sezonu, 1966-67 sezonu, 1981-82 sezonu, 1985-86 sezonu, 1989-90 sezonu, 1990-91 sezonu, 1991-92 sezonu, 1994-95 sezonu, 2002-03 sezonu, 2008-09 sezonu, 2015-16 sezonu, 2016-17 sezonu, 2020-2021

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da şampiyon olarak 15 şampiyonluğa ulaştı ve formasında 3 yıldız taşıma hakkını elde etti.

NOT: Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında BEŞİKTAŞ Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.

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Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? 2021 Beşiktaş'ın güncel şampiyonluk sayısı nedir? Beşiktaş kaç yıldız?
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