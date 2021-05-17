Dilaver Güçlü attı Kocaelispor turladı

MISLI.COM 2. Lig playoff çeyrek final maçında Kocaelispor, sahasında Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükselmeyi başardı. Başkent'te oynanan ilk karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan yeşil-siyahlı takım, ikinci mücadelenin 59. dakikasında Batuhan Er'in golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Kocaelispor, 76'da da Dilaver Güçlü ile farkı 2'ye çıkardı. 85'te bir kezdaha sahneye çıkan Dilaver,maçın skorunu belirledi ve takımının tur atlamasında başrol oynadı. Mustafa ReşitAkçay'ın ekibi, yarı finaldeHekimoğlu Trabzon ilekarşılaşacak.