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Giriş Tarihi: 17.5.2021

’dan sürprize izin yok

Sakaryaspor’dan sürprize izin yok
ÇEYREK finalin diğer eşleşmesinde Sakaryaspor, sahasında Van Spor'u 2-0'lık sonuçla geçti ve yarı final biletini aldı. Van'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Sakarya, ikinci maça avantajlı çıktı. Yeşil-siyahlılar, mücadelenin 34. dakikasında Berk İsmail Ünsal'ın golüyle öne geçti. 81'de konuk takımdan Emre Özkan direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, 82'de Ali Özgün fileleri havalandırdı ve ev sahibi takımı sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sakaryaspor, yarı finalde Kırşehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

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Sakaryaspor’dan sürprize izin yok
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