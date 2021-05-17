Sakaryaspor’dan sürprize izin yok

ÇEYREK finalin diğer eşleşmesinde Sakaryaspor, sahasında Van Spor'u 2-0'lık sonuçla geçti ve yarı final biletini aldı. Van'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Sakarya, ikinci maça avantajlı çıktı. Yeşil-siyahlılar, mücadelenin 34. dakikasında Berk İsmailÜnsal'ın golüyle öne geçti. 81'de konuk takımdan Emre Özkan direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, 82'de Ali Özgün fileleri havalandırdı ve ev sahibi takımı sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sakaryaspor,yarı finalde KırşehirBelediyespor ile kozlarınıpaylaşacak.