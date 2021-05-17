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Giriş Tarihi: 17.5.2021 23:06 Son Güncelleme: 17.5.2021 23:14

'dan kupa finali öncesi iddialı sözler! "Şampiyonluk kadar değerli"

AA
Sergen Yalçın'dan kupa finali öncesi iddialı sözler! Şampiyonluk kadar değerli

finalinde yarın Fraport TAV 'la karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü basın toplantısında konuştu. Yalçın, "Tarihin en uzun sezonunda Türkiye Kupası da şampiyonluk kadar değerli. Tek düşüncemiz ikinci kupayı da kazanıp, iki hedefe de ulaşmış şekilde sezonu tamamlamak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Tarihin en uzun sezonunda Türkiye Kupası da şampiyonluk kadar değerli." dedi. Yalçın, takım kaptanı Atiba Hutchinson'la katıldığı Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında, final oynayacak iki takımın da kupayı kazandığını düşündüğünü söyledi.

Bu takımlardan birisinin kupayı alacağını belirten Yalçın, "Antalyaspor da zor yerlerden geldi. Yoğun bir sezonun ardından son haftada 2. kupa maçımızı oynayacağız. Uzun bir yoldan geldik, hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi sonuçlandırmak istiyoruz. Yarın oynayacağımız müsabaka emeğin karşılığını alma müsabakası. Umarım iyi bir oyun, güzel bir oyun, izleyiciyi tatmin edici bir oyun ve bizim tarafımızdan kazanılacak kupa olur. Alacağımız ikinci kupa bizi memnun edecektir. Kolay olmayacağını düşünüyorum. Futbolcuların şampiyonluk kutlamaları ve o bütün sezonun yoğunluğunu atmaları, çektikleri zorluğu iki günde dışarıya atmaları mümkün değil. Bizim açımızdan zor bir maç olacak ama elimizden geldiği şekilde hazır olup ikinci kupayı alarak, arzu ettiğimiz şekilde sezonu sonuçlandırmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, kupa finalinin tek maç olduğunu hatırlatarak teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor'un bu sezon savunma kısmını çok iyi yaptığını kaydetti.

Nasıl oynamaları gerekiyorsa o şekilde mücadele edeceklerini aktaran Yalçın, "Bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz, sabırlı, akıllı oyun anlayışıyla almamız gereken kupaya ulaşmak istiyoruz." dedi.

Yalçın, cumartesi günü oynadıkları Göztepe maçının ardından tek antrenmanlarını bugün yapacaklarını, futbolun artık değiştiğini, oyuncuların mental olarak her maça kendilerini hazır hale getirdiğini bildirdi.

Bu sezonun kolay geçmediğini aktaran Yalçın, "Biz konsantreyiz, neyin, ne olacağının farkındayız. Tarihin en uzun sezonunda Türkiye Kupası da şampiyonluk kadar değerli. Sezon boyunca nasıl devam ettiysek yarın da o şekilde mücadele edeceğiz. Revizyon yapacak kadromuz yok." diye konuştu.

Yalçın, futbolculuğu döneminde 2006'da İzmir'de Türkiye Kupası'nın kazandığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Düşüncemiz tarih tekerrür etmesi, tarihin tekerrür etmesini, kupayı kazanmayı istiyoruz. Tek düşüncemiz bu, sezonu çifte kupayla tamamlamak. Bu arada Göztepe'ye teşekkür etmek istiyorum, harika bir stat yapmışlar, muhteşem bir zemin yapmışlar. Milli takım, finaller için harika bir stat yapılmış burada. Tek düşüncemiz ikinci kupayı da kazanıp iki hedefe de ulaşmış şekilde sezonu tamamlamak. Çok yorulduk, çok eziyet çektik, sürekli bir stres içinde olduk ve sürekli konsantre olma zorunluluğumuz vardı. Biz bile kulübede 'yine mi maç var' diyoruz. Oyuncuların durumunu siz düşünün."

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Sergen Yalçın'dan kupa finali öncesi iddialı sözler! "Şampiyonluk kadar değerli"
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