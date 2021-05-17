Taraflı tarafsız herkesin kalbinde hak eden Beşiktaş

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, göreve geldikleri dönemde çok zor bir tablo ile karşılaştıklarını vurguladı. Kocadağ, şöyle devam etti: "Bu noktada önemli bir yapılanmaya gitmemiz ve yeni şeyler yapmamız gerektiğinin farkındaydık.Sezon başında elimizden gelen en iyi tabloyu tamamen mali disiplin içerisinde kalarak kurduk.Hocamıza, teknik ekibimize ve oyuncu grubumuza da gerçekten güveniyor ve inanıyorduk. Sonu şampiyonluk oldu.""Sıkışık fikstür, pandemi… Bu anlamda Beşiktaş tarihinin en zor sezonlarından biriydi. Ayrıca favori olmamanın verdiği dezavantajlar da var. Bu bazen avantajdır, bazen dezavantajdır.Biz algıları yıka yıka geldik, bunun için de mücadele ettik. Sizi favori görmediklerinde saha içinde de ezmeye kalkıyorlar, bunun da mücadelesini yaptık. Hocamızın ve oyuncuların ortaya koyduğu gayret inanılmaz. Başkanımızın da büyük emeği var. Gelirlerin düştüğü bir ortamda oyuncu grubunu mutlu edip, yükümlülüklerini yerine getirmek kolay iş değildi. Böyle zorluklarla mücadele eden kulüp görünce taraflı tarafsız herkese kalbinin bir noktasında 'Beşiktaş bu işi hak etti' dedirterek şampiyonluğu kazandık.""BIZIM aldığımız her oyuncu potansiyelli. 4. hafta sonunda herkes bize gülüyordu, ilginç ilginç yorumlar geldi ama biz iyi bir takım olduğumuzu o zaman da söyledik. Huzur ve aile ortamı; futbolcuların performansını ikiye üçe katlayan, sahada her şeylerini vermesini gerektiren bir olgu. Bunun da etkisi var. Bayram biraz geç başladı Beşiktaşlılar için. Çifte bayram kutlayanın Beşiktaş taraftarı olacağını biz biliyorduk. Rakipler de renk kattı bu yarışmaya, sonuna kadar getirdiler. Belki de daha büyük bir mutluluğa neden oldu son maça kalması, duygu yoğunluğunun en üst raddeye çıkmasını sağladı. 'demiştim, sözümüz de yere düşmedi; inandık, savaştık ve başardık."Babam çok iyi bir Beşiktaşlı. Beni o Beşiktaşlı yaptı, 'Beşiktaş gazozuna bile oynasa kazanmak zorunda' der her zaman. Hazırlık maçında kaybetse bile üzülür. Ben de babamdan öğrendiğim gibi her kupanın kazanılmasını istiyorum. Süper Lig'i kazandık, şimdi Türkiye Kupası'nı kazanıp sonra da Süper Kupa'yı almak istiyoruz. Şampiyonluğu aileme armağan ediyorum. Benim bir oğlum 3, diğeri 1 yaşında. Eşimle, çocuklarımla çok az vakit geçirebildim, haklarını helal etsinler. Babam ve annem de arkamı toparladı, onlara da armağan olsun. Beşiktaş taraftarı ve camiasına armağan olsun."Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, sahasında St.Etienne ile 0-0 berabere kaldı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 77'de oyuna girdi. Lille puanını 80 yaparken, Reims'i 4-0 yenen PSG puanını 79'a çıkardı.Algıları yıka yıka bu noktaya geldik. Sözümüzü de yere düşürmedik. İnandık, savaştık ve başardık