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Giriş Tarihi: 18.5.2021 23:21 Son Güncelleme: 18.5.2021 23:25

'den açıklaması: "Taraftarımız rahat olsun"

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Taraftarımız rahat olsun

Süper Lig şampiyonluğunun ardından 'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta çifte sevinç yaşanıyor. Maç sonunda açıklamarda bulunan Beşiktaş Başkanı , hakkında "Beşiktaş taraftarının içi rahat olsun, gerekeni yapacağız." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi, Antalyspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş oldu. A Spor ekranlarında canlı yayınlanan maçın ardından kupa töreninde büyük coşku yaşandı. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi flaş açıklamarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: "Bizim konuşmamıza gerek yok. Bu kupaların gerçek sahipleri oyuncularımız, hocalarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler. Biz kupayı çok istedik, Allah da nasip etti. Çok şükür.

Emre Kocadağ: "İzmir'e gelirken çifte kupa olur mu diye geldik. Allah'a hamdolsun iki kupayı da aldık.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi: Sergen Hocamız ile ilgili konuşacak bir şey yok. Beşiktaş taraftarının içi rahat olsun, gerekeni yapacağız.

Gökhan Töre: "Hepimiz büyük fedakarlık yaparak buralara kadar geldik. İnanılmaz bir birlik ve beraberlik vardı. Hepimiz kenetlendik. Sonuna kadar şampiyon olacağımıza inandık. Allah'a çok şükürler olsun şampiyon ve bugün de Türkiye Kupası'nı aldık."

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Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: "Taraftarımız rahat olsun"
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