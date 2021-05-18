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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:46

Son dakika: için iddiası

Son dakika: Ozan Kabak için Leipzig iddiası

'ten ara transfer döneminde 'a kiralanan 'ı bir başka Alman ekibi RB 'in istediği bildirildi. Liverpool'da 13 maça çıkan Ozan Kabak, 7 maçlık yenilgisizlik serisinde kilit isimlerden biri olmuş ancak son haftalarda yedek kalmıştı.

Liverpool'un Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak'ı RB Leipzig istiyor. Schalke'den 18 milyon Pound'luk satın alma opsiyonuyla Liverpool'a kiralaran milli oyuncudan İngiliz ekibi vazgeçti.

Daily Mail'in haberine göre; Jurgen Klopp'un ekibi, RB Leipzig'in defans oyuncusu Ibrahima Konate'yi 40 milyon Pound'a renklerine katmaya hazırlanırken; Leipzig'in de Konate'nin yerini Ozan Kabak ile doldurmak istediği bildirildi.

Liverpool'da 13 maça çıkan Ozan Kabak, 7 maçlık yenilgisizlik serisinde kilit isimlerden biri oldu. 15 Mart'ta başlayan seride Ozan Kabak, 5 maça 11'de başladı. Ancak 21 yaşındaki oyuncu son haftalarda kendini yedek kulübesinde buldu. Rhys Williams ve Nat Philips, Southampton ve Manchester United galibiyetlerinde Kırmızılar'ın stoper mevkilerinde görev aldı. Liverpool, Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

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Son dakika: Ozan Kabak için Leipzig iddiası
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