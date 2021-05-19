Enzo Perez River Plate'in kalesine geçiyor!

Arjantin'in köklü takımı, zor günlerden geçiriyor.

Diario Ole'deki habere göre, Libertadores Kupası'nda bu gece 03.00'te Santa Fe ile oynayacağı maç öncesinde tüm kalecileri koronavirüs olması ve altyapı kalecilerinin de alınmasının reddedilmesinin ardından böyle karar alındı.

Cuma gününden beri yapılan Covid-19 testlerinde 20 futbolcu salgına yakalanırken, geriye 10 futbolcu kaldı.