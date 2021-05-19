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Giriş Tarihi: 19.5.2021 13:06

'in kalesine geçiyor!

UĞUR ÇEM
Enzo Perez River Plate'in kalesine geçiyor!

Arjantin'in köklü kulübü , koronavirüs salgını sebebiyle zor günler yaşıyor. Cuma gününde bu yana yapılan testlerde 20 futbolcunun salgına yakalandığı ifade ediliyor. 'nda bu gece 03.00'te Santa Fe ile karşılaşacak olan River Plate'te deneyimli orta saha kaleyi koruyacak.

Devre arasında Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği 35 yaşındaki orta saha Enzo Perez, zorunluluktan dolayı takımı River Plate'in kalesine geçiyor.

Arjantin'in köklü takımı, zor günlerden geçiriyor.

Diario Ole'deki habere göre, Libertadores Kupası'nda bu gece 03.00'te Santa Fe ile oynayacağı maç öncesinde tüm kalecileri koronavirüs olması ve altyapı kalecilerinin de alınmasının reddedilmesinin ardından böyle karar alındı.

Cuma gününden beri yapılan Covid-19 testlerinde 20 futbolcu salgına yakalanırken, geriye 10 futbolcu kaldı.

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Enzo Perez River Plate'in kalesine geçiyor!
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