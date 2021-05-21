Fırtına’dan İtalya çıkarması

Trabzonspor'un transfer listesindekiKulüp adına görevlendirilen menajerler İtalya'da ilk teması kurup tekliflerini hem oyuncuya hem de Parma'ya iletmişti. Aradan geçen zaman içerisinde Trabzonspor'a resmi dönüş yapmayan Parma ve oyuncuyla yeniden temaslara geçmek isteyen bordo- mavililer, yetki verdiği menajerlerin Çizme'ye giderek transfere nokta koymaya çalışacağı öğrenildi. Ancak bu kez görüşmede sadece Cornelius olmayacak.Bordomavili yönetim özellikle kanat forvet Gervinho konusunun kısa sürede netleşmesini bekliyor.TRABZON'DA Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe aidiyet duygusu ile bağlı isimleri satmanın zor olduğunu söyledi: "Her oyuncu değerini bulunca satılabilir. Ancak kulüple özdeşleşmiş bir oyuncuyu göndermek çok hoş değil. Bu ağırıma gidiyor.KASIMPAŞA ile kontratı 31 Mayıs'ta sona erecek olan Koita için geri sayıma geçildi. 30 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu 1 Haziran'da resmi imzayı atacak.