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Giriş Tarihi: 21.5.2021

Fırtına’dan çıkarması

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan İtalya çıkarması

Bordo-mavililer, Parma ile Cornelius ve Gervinho için yine masaya oturmaya hazırlanıyor. Hedef 2 forvetin işini bitirmek

Trabzonspor'un transfer listesindeki Danimarkalı forvet Andreas Cornelius için ikinci aşamaya geçildi. Kulüp adına görevlendirilen menajerler İtalya'da ilk teması kurup tekliflerini hem oyuncuya hem de Parma'ya iletmişti. Aradan geçen zaman içerisinde Trabzonspor'a resmi dönüş yapmayan Parma ve oyuncuyla yeniden temaslara geçmek isteyen bordo- mavililer, yetki verdiği menajerlerin Çizme'ye giderek transfere nokta koymaya çalışacağı öğrenildi. Ancak bu kez görüşmede sadece Cornelius olmayacak. Bonservisi Parma'da bulunan Gervinho'nun durumu da masaya yatırılacak. Bordomavili yönetim özellikle kanat forvet Gervinho konusunun kısa sürede netleşmesini bekliyor.

AĞAOĞLU: TRANSFERDE REALITE ÇOK FARKLI!
TRABZON'DA Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe aidiyet duygusu ile bağlı isimleri satmanın zor olduğunu söyledi: "Her oyuncu değerini bulunca satılabilir. Ancak kulüple özdeşleşmiş bir oyuncuyu göndermek çok hoş değil. Bu ağırıma gidiyor. Fakat realite ise çok farklı."

KOİTA 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR!
KASIMPAŞA ile kontratı 31 Mayıs'ta sona erecek olan Koita için geri sayıma geçildi. 30 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu 1 Haziran'da resmi imzayı atacak.

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Fırtına’dan İtalya çıkarması
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