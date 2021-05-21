İlhan Parlak geride kalan sezonu değerlendirdi! "Kayseri küme düşme değil Avrupa stresi yaşamalı"

"KAYSERİSPOR BENİM KAPTANLIK YAPTIĞIM SEZONDA DÜŞSEYDİ GURURUMA YEDİREMEZDİM"

Sezonu değerlendiren deneyimli futbolcu, "Bu sezon kendi adıma hayatımın en yorucu, en stresli, en duygusal sezonunu geçirdim diyebilirim. Çünkü şehrimin takımı ve ben kaptanlık yapıyorum. Kayserispor küme düşseydi Allah korusun benim kaptanlık yaptığım dönemde düşmüş olacaktı. Bunu kendi gururuma yediremezdim. O durum beni çok geriyordu. Bir yandan da başkanımız Berna Gözbaşı bu takıma maddi ve manevi çok destek verdi. Gecesini gündüzüne kattı. Şehrimizin takımı ligde kalmalıydı. Yapılan hatalar, yanlışlar illaki olacaktır. Bunlardan ders çıkartmamız lazım ama Allah'a şükür ki ligde kaldık. Kayserispor bu sıkıntıları hak etmiyor. İnsanlar ilk 5'e girelim veya Avrupa'da mücadele edelim heyecanını yaşamak istiyor. İnşallah bu sene onlara bu heyecanı yaşatırız diye umut ediyorum. Bu takım düşme stresini değil, Avrupa stresini yaşamalı" ifadelerini kullandı.





"LİGDE KALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Bu sezon yapılan transferlerin sorulması üzerine İlhan Parlak, "Yapılan transferlere bakıldığında isimler güzel, beklentiler yüksek. Bazen tabi evdeki hesap çarşıya uymuyor. O nedenle zor ve sıkıntılı bir süreç geçirdik. Allah'a şükür ki biz bunu içimizde halledip sonuçta neticeye ulaştık. Ligde kaldık. Bazen işler iyi gitmiyor. O yüzden ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Tek başına forvet golü atamaz. Tek başına bir stoper de takımı savunamaz. Futbol sonuçta takım oyunu. Bu sezon yaklaşık 6 hoca ile çalıştık. Her gelen hocanın da farklı bir sistemi oluyor. Buna uyum sağlamak bir anda olmuyor. Burada Yalçın Koşukavak hocanın da hakkını vermek istiyorum. Saha içerisinde oynadığımız oyun, organizasyon ve saha içinde yapmamız gerekenleri belirtmesi takdire şayandı. Her forvet gol atmak ister. Bazı arkadaşlarımızın şanssız sakatlıkları oldu. Bazıları bekleneni veremedi. Önemli olan Kayserispor'un ligde kalmasıydı. Kimin gol attığının bence fazla önemi yok" şeklinde konuştu.