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Giriş Tarihi: 23.5.2021 00:55 Son Güncelleme: 23.5.2021 00:57

’nin gözdesi ’un talep ettiği maaş dudak uçuklattı!

Fenerbahçe’nin gözdesi Olivier Giroud’un talep ettiği maaş dudak uçuklattı!

’nin bağlantısıyla birlikte kadrosuna katmak istediği belirtilen Fransız golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin bu transferde tek başına olmadığı gözler önüne serilirken, deneyimli golcünün talep ettiği maaş açıklığa kavuştu. Bu sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan Giroud'un, 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, birçok takımın transfer listesinde olduğu da belirtildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil'le bir dönem Arsenal'de takım arkadaşı olan Olivier Giroud'un, Mesut Özil bağlantısıyla sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia ediliyordu. Fenerbahçe taraftarının adeta gözdesi olan Fransız golcü, Chelsea'yle bu sezon bitecek sözleşmesinin ardından İngiliz ekibinden ayrılacak.

Birçok Avrupa devinin transfer listesinde olduğu iddia edilen tecrübeli golcü için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon Chelsea'da forma şansı bulmakta zorlanan 34 yaşındaki golcü oyuncu için Milan devreye girdi.

Calciomercato'nun haberine göre, Zlatan Ibrahimovic'in yanına yıldız bir golcü transferi yapmak isteyen İtalyan devi Milan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Giroud ile temasa geçti.

OCAK AYINDAN BERİ İLETİŞİM HALİNDELER

Milan'ın futbol direktörleri Frederic Massara ve Paolo Maldini'nin, Fransız golcü için Ocak ayından bu yana görüşme halinde olduğu belirtildi. Chelsea'nin yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapmayacağı söylenirken, Milan'ın 34 yaşındaki golcüyü transfer listesinin ilk sırasına aldığı iddia edildi.

TALEP ETTİĞİ MAAŞ DUDAK UÇUKLATTI

Aynı haberde yer alan bilgiye göre, Milan'dan iki yıllık sözleşme talep eden Olivier Giroud, yıllık 3.5 milyon Euro istedi. 2 yıl için toplamda 7 milyon Euro'ya denk gelen Giroud'un maaş beklentisi, Milan'ı bu transferde en çok düşündüren konu olarak yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe ile de adı geçen Giroud'un maaş beklentisi, sarı-lacivertliler için oldukça yüksek görüldü.

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Fenerbahçe’nin gözdesi Olivier Giroud’un talep ettiği maaş dudak uçuklattı!
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