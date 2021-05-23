20’yi veren alır

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başındageliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,diyor.Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali Premier Lig olanTecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl daha kontratı bulunuyor.ING Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında F.Bahçe Beko, P.Karşıyaka'ya 80-71 yenildi ve seri 1-1'e geldi. 3. karşılaşma yarın 19.30'da İzmir'de.