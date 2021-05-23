20’yi veren alır

Adı Premier Lig ile anılan futbolcunun iki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Başkan, “20 milyon Euro’ya serbest kalır. Bunu verirlerse gidebilir” düşüncesinde
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbestkalma bedeli20 milyon Euro'yugetiren alır" diyor.
ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR
Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali Premier Lig olan Ozan Tufan, buna rağmen 1yıl daha Fenerbahçe'de kalıpşampiyonluk yaşamayıda çok istiyor. Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
POTADA SERİ 1-1 OLDU
ING Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında F.Bahçe Beko, P.Karşıyaka'ya 80-71 yenildi ve seri 1-1'e geldi. 3. karşılaşma yarın 19.30'da İzmir'de.