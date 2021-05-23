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Giriş Tarihi: 23.5.2021

20’yi veren alır

VOLKAN DEMİR
20’yi veren alır

Adı ile anılan futbolcunun iki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Başkan, “20 milyon Euro’ya serbest kalır. Bunu verirlerse gidebilir” düşüncesinde

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR
Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali Premier Lig olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor. Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

POTADA SERİ 1-1 OLDU
ING Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında F.Bahçe Beko, P.Karşıyaka'ya 80-71 yenildi ve seri 1-1'e geldi. 3. karşılaşma yarın 19.30'da İzmir'de.

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