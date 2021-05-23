Fransa'dan tepki çeken karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yer vermedi...

Fransa'da tarih yazan Lille, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le tarihindeki 5. şampiyonluğu Paris Saint-Germain'i devirerek yaşadı. Sezon başından bu yana damga vuran performanslarıyla takımlarını şampiyonluğa taşıyan 'Bizim Çocuklar' Lille'in şampiyonluğunda başrolü oynadı.
Ligin son haftasına kadar süren yarışta son maçta Angers'ı 2-1 geçen Lille, Ligue 1'de şampiyonluğu elde etti. Paris Saint-Germain ise ligi 83 puanla 2. sırada tamamladı.
Fransa'da ayın golü ve ayın oyuncusu gibi ödülleri belirleyen Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP), sezonun ardından tepki çeken bir karara imza attı.
Ligue 1'de yılın 11'ini belirleyen UNFP, yıldızlar ordusu PSG'yi dize getirerek şampiyonluğa ulaşan Lille'den yalnızca 2 oyuncuya yer verdi ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i sezonun 11'ine almadı.
İşte Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği'nin belirlediği sezonun 11'i...
LİLLE'İN EN SKORER OYUNCUSU BURAK YILMAZ
Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu. Yusuf Yazıcı'nın 32 karşılaşmada 7 ve Zeki Çelik'in 29 maçta 3 golü bulunuyor.