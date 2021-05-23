Terim dışında yerli hoca zor

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra gözler 1 Haziran'a çevrildi. Haftasonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlamalar gibi konular, seçim tarihini 19 Haziran Cumartesi günü olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübü yakından ilgilendiriyor. Yasaklar tamamen kalkarsa ve kongreler ile ilgili kısıtlama olmazsa, G.Saray, 19 Haziran'da seçimini gerçekleştirecek ve 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek Fatih Terim de yeni başkan ve yeni yönetimle görevine devam edecek. Mevcut başkan adaylarının Terim dışında bir teknik direktörle çalışma niyeti yok.Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz'in B planı henüz netlik kazanmadı. Başta kulislerde ismi geçenolmak üzere yerli teknik adamlarınMevcut yönetim kurulunun imza sirkülerindeki görev süresi ve yetki belgesinin de 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceği ortaya çıktı.26 MAYIS 2018: Seçim öncesinde Florya'da gri gömleğiyle fotoğraf veren Terim, seçime gri oy pusulasıyla giren Cengiz'e destek verdi.26 OCAK 2019: İlk kriz Ozan Kabak'ta yaşandı.Terim, "Gitmesini istemedim. Sayın başkan ve yöneticiler idari karar verdi. Yapılacak iki şey vardı: ya izin vermek ya da başka bir şey. O başka bir şeyi taraftara söz verdiğim için yapmadım" dedi.23 MART 2019: İdari açıdan ibra edilmeyen Cengiz'e, Terim destek verdi ve hemen başkana telefon açıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.25 MAYIS 2019: Kupa töreninde Cengiz'den Terim'e sözleşme sürprizi geldi. 5 yıl olarak açıklanan sözleşmenin daha sonra opsiyonlu 2+3 şeklinde olduğu ortaya çıktı.5 EKİM 2019: Sezona cezalarla başlayan Terim, döndüğü G.Birliği maçında verilmeyen penaltıyla ilgili "Konuştuğumda ceza alıyorum, biraz da konuşmayanlar alsın" diyerek topu yönetime attı. Sergilenen futbola sinirlenen ve takımdan ayrı Ankara'dan İstanbul'a dönen Cengiz ise basın yoluyla "Herkes işini yapsın" mesajını gönderdi.19 OCAK 2020: Arda Turan'ın dönmesini isteyen Terim, "Kararımı söyledim. Sadece teknik karar değil" dedi. Cengiz "Konunun kapanmasını istiyoruz. Arda gündemimizde yok, söylemekten bıktım" dedi.24 OCAK 2020: Terim'in "Arda konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz" açıklaması hatırlatılan Cengiz, "Sayın teknik direktörün sözü bizi yaraladı. Fikir ayrılığındaysak ayrı yollara gitmemiz gerekir'' yorumunu yaptı.21 EKİM 2020: 2-1 kaybedilen Alanya maçından sonra Cengiz "Keşke Kerem, Oğulcan gibi gençlerle mücadele edip de yenilseydik" dedi.24 EKİM 2020: Başkanın eleştirilerinden rahatsız olan Terim, Erzurum maçından sonradiyerek ipleri kopma noktasına getirdi ancak arayaAbdurrahim Albayrak girdi.13 OCAK 2021: Kupadaki Yeni Malatya maçındansonraitirafında bulundu.13 NİSAN 2021: Karagümrük maçında kaybedilen2 puana çok sinirlenen Cengiz'in "Futbolcular şereflerinive haysiyetlerini hatırlamalı" sözü bardağı taşırdı. Terim, Göztepe maçından sonra "7446 benim sicil numaram. Yani ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Galatasaray'ın değerlerine sahada emeğini veren, formasını ıslatan," dedi.2 Ekim 2018'de Portekiz'e giden G.Saray kafilesi bir gün sonra oynanacak Porto maçı için burada kampa girmişti. Bu kucaklaşma da başkan Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında dostluk rüzgârlarının estiği o günden… Bu arada Cengiz bir yıldır ağır bir hastalık ile yaşam mücadelesi veriyor.Terim, Başkan Mustafa Cengiz'e kendi el yazısı ile yazdığı bir mektupla cevap verdialatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine ağır ithamlarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz'e el yazısıyla yazdığı bir mektupla yanıt verdi. Mektubunu sosyal medyadan paylaşan Terim şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray Kulübü Başkanı'nın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey,