Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Galatasaray hayalini açıkladı! "O formayı giymek istiyorum..."

Galatasaray'ın Romanyalı efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan ve büyüyen oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'la ilgili hayalini açıkladı. Rumen basınına konuşan genç oyuncu, Galatasaray'ı çok sevdiğini ve bir gün o formayı giymek istediğini açıkladı.