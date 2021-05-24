Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Galatasaray hayalini açıkladı! "O formayı giymek istiyorum..."

Galatasaray'ın Romanyalı efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan ve büyüyen oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'la ilgili hayalini açıkladı. Rumen basınına konuşan genç oyuncu, Galatasaray'ı çok sevdiğini ve bir gün o formayı giymek istediğini açıkladı.
İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ın formasını giyen Hagi, bu sezon takımıyla namağlup şampiyon olmuş ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmişti.
Avrupa Ligi ön elemelerinde Galatasaray'la eşleşen ve Rangers, sarı-kırmızılıları elemişti. O maçta forma giyen Ianis Hagi, 1 asist yapmıştı.
"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM"
Digisport'a konuşan Ianis Hagi, "Bir gün Galatasaray'da oynamak istiyorum. Orada doğdum ve Galatasaray ile büyüdüm. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum ama Galatasaray'a çok bağlıyım." ifadelerini kullandı.
"ÇOK FAZLA TÜRKÇE KELİME ÖĞRENEMEDİM"
Galatasaray'ı çok sevdiğini de dile getiren Hagi, "İstanbul'dan ayrıldığımda 3 yaşındaydım, sonrasında babam Galatasaray'ın teknik direktörü olduğunda orada 1 yıl daha geçirdim ama maalesef çok fazla Türkçe kelime öğrenemedim." diye konuştu.
Bu sezon Rangers formasıyla kendi liginde namağlup şampiyonluğa ulaşan Ianis Hagi, 45 maçta forma giydi. 8 gol ve 15 asistle sezonu tamamlayan 22 yaşındaki oyuncunun Rangers'la olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam edecek.