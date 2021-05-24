Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalyan basını yazdı! Juventus'a Pirlo'nun yerine Gattuso geliyor
Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:17 Son Güncelleme: 24.5.2021 15:02

İtalyan basını yazdı! 'a 'nun yerine geliyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İtalyan basını yazdı! Juventus'a Pirlo'nun yerine Gattuso geliyor

İtalya Serie A'da sezon sona erdi. Inter'in mutlu sona ulaştığı 2020-2021 sezonunda ve hayal kırıklığı yaşayan takımlar oldu. Juventus son hafta 4. sırada yer almayı başardı ve biletini kaptı, Napoli ise 5. sırada kalarak Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Napoli bu başarısızlığın ardından 'yu gönderirken, Juventus'un da ile yollarını ayırma ihtimali yüksek. İtalyan basınından Tuttusport'un haberine göre Pirlo'nun kovulması durumunda yerine gelecek ilk aday Gattuso. İşte detaylar...

Sabah Spor - Dış HABER! İtalya'da 2020-2021 sezononun bitmesiyle birlikte yaprak dökümü başlatı. Conte yönetiminde müthiş bir sezon geçiren Inter, 91 puanla şampiyon olurken, Milan ikinci, Atalanta ise üçüncü oldu. Pirlo'nun Juventus'u ise büyük hayal kırıklığı yaşayarak ligi 4. sırada tamamladı. Juve, son hafta Şampiyonlar Ligi biletini alırken, camiada da tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı Juventus'a kazandıran Pirlo, hem ligde hem de Devler Ligi'nde başarısız bir sezon geçirdi ve koltuğu sallantıda. Daha önce Allegri ve Sarri'nin görevlerine son veren Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin İtalyan teknik adamla da yollarını ayırabilir.

İtalyan basınından Tuttusport'un haberine göre, Pirlo'nun gönderilmesi durumunda ilk aday ise Gattuso.

2018-2019 sezonunun devre arasında Napoli'nin başına geçen Gattuso, parlak bir grafik çizemedi. Bu sezonun son hafta maçında Verona ile 1-1 berabere kalan Napoli, ligi 5. sırada bitirdi ve Devler Ligi biletini Juventus'a kaptırdı.

Verona müsabakasının ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso'ya teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi. Ardından Napoli'nin Twitter hesabından da yolların ayrıldığı İtalyan hoca için teşekkür gönderisi paylaşıldı.

İtalyan basınında göre Napoli'nin gönderdiği Gattuso, Juventus'ta Pirlo'nun gönderilmesi durumunda teknik adaylık için ilk aday konumunda. Pirlo ile Gattuso, Milan'da beraber forma giymişlerdi.

Öte yandan Gattuso'nun adı Lazio ile de anılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"
Son dakika haberi: Kamu çalışanlarının maaş zamları belli oluyor
Son dakika | Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle
Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi
Fransa'dan tepki çeken karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yer vermedi...
Esnafa 3000 ve 5000 TL hibe desteği başvurusu: Kimler yararlanacak ve nasıl başvurulacak?
Son dakika: ‘Bizim Çocuklar’ PSG’nin tahtını yıktı! Burak Yılmaz’ın golü Lille’e şampiyonluğu getirdi…
1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir?
Son dakika: İstanbul'da dehşete düşüren olay! Ayaklarından tavana asıp feci şekilde dövdüler!
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalyan basını yazdı! Juventus'a Pirlo'nun yerine Gattuso geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA