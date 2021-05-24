İtalyan basını yazdı! Juventus'a Pirlo'nun yerine Gattuso geliyor

Sabah Spor - Dış HABER! İtalya'da 2020-2021 sezononun bitmesiyle birlikte yaprak dökümü başlatı. Conte yönetiminde müthiş bir sezon geçiren Inter, 91 puanla şampiyon olurken, Milan ikinci, Atalanta ise üçüncü oldu. Pirlo'nun Juventus'u ise büyük hayal kırıklığı yaşayarak ligi 4. sırada tamamladı. Juve, son hafta Şampiyonlar Ligi biletini alırken, camiada da tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.
İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı Juventus'a kazandıran Pirlo, hem ligde hem de Devler Ligi'nde başarısız bir sezon geçirdi ve koltuğu sallantıda. Daha önce Allegri ve Sarri'nin görevlerine son veren Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin İtalyan teknik adamla da yollarını ayırabilir.
İtalyan basınından Tuttusport'un haberine göre, Pirlo'nun gönderilmesi durumunda ilk aday ise Gattuso.
2018-2019 sezonunun devre arasında Napoli'nin başına geçen Gattuso, parlak bir grafik çizemedi. Bu sezonun son hafta maçında Verona ile 1-1 berabere kalan Napoli, ligi 5. sırada bitirdi ve Devler Ligi biletini Juventus'a kaptırdı.
Verona müsabakasının ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso'ya teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi. Ardından Napoli'nin Twitter hesabından da yolların ayrıldığı İtalyan hoca için teşekkür gönderisi paylaşıldı.
İtalyan basınında göre Napoli'nin gönderdiği Gattuso, Juventus'ta Pirlo'nun gönderilmesi durumunda teknik adaylık için ilk aday konumunda. Pirlo ile Gattuso, Milan'da beraber forma giymişlerdi.
Öte yandan Gattuso'nun adı Lazio ile de anılıyor.