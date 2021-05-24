İtalyan basını yazdı! Juventus'a Pirlo'nun yerine Gattuso geliyor

İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı Juventus'a kazandıran Pirlo, hem ligde hem de Devler Ligi'nde başarısız bir sezon geçirdi ve koltuğu sallantıda. Daha önce Allegri ve Sarri'nin görevlerine son veren Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin İtalyan teknik adamla da yollarını ayırabilir.