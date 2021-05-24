Son dakika: Galatasaray'a yeni 'Gedson'! Rui Costa Fatih Terim'e Florentino Luis'i önerdi

Son dakika... Galatasaray'da bir yandan gözler başkanlık seçimine odaklanmış durumdayken bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini ifade etse de 19 Haziran'daki başkanlık seçiminde aday olan isimler deneyimli teknik adamla çalışacaklarını ifade ettiler.
Fatih Terim de yeni sezonda da takımın başında olacakmış gibi mesaisini sürdürüyor. Galatasaray, Gedson Fernandes'i gelecek sezon da kiralamak istiyor.
Onun için de Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor. Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Takvim'in haberine göre Terim'in eski öğrencisi, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın tecrübeli teknik adama, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. Florentino Luis... İsterseniz onu kiralayabiliriz" dediği öğrenildi.
Florentino, bu sezon Monaco'da kiralık olarak forma giydi... Henüz 21 yaşındaki Portekizli yıldızın Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor...
6 ve 8 numaralarda forma giyebilen Florentino Luis, Monaco formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev yaptı.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Monaco onun için 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.