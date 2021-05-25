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Giriş Tarihi: 25.5.2021 20:17 Son Güncelleme: 25.5.2021 20:18

, 'nın yeni teknik adamı oldu

AA
Gennaro Gattuso, Fiorentina'nın yeni teknik adamı oldu

takımlarından , teknik direktörlük görevine 'yu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamayla duyurulan Gattuso, ile gelecek sezon 'ne katılacak pozisyonda bitirememişti.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Gattuso'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Rocco Commisso, "Gattuso'nun, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü olduğunu açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genç teknik adam Gattuso'nun bugüne kadar elde ettiği büyük tecrübeyle bizim gelişmemize yardımcı olacağına, profesyonelliği ve insani yönünün kulüp için önemli bir kararlılık, yeterlilik ve kazanma arzusu temsil ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gattuso, son olarak Napoli takımını çalıştırmıştı. Napoli, 2020-2021 sezonu son maçında Hellas Verona ile 1-1 berabere kalarak, ligi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak pozisyonda bitirememişti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, maç sonunda Gattuso ile yolları ayırma kararını Twitter hesabından duyurmuştu.

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Gennaro Gattuso, Fiorentina'nın yeni teknik adamı oldu
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