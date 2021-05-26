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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:08 Son Güncelleme: 26.5.2021 11:12

, 'ın yerine 'yi transfer ediyor

SABAH.COM.TR SPOR
Liverpool, Ozan Kabak'ın yerine Ibrahima Konate'yi transfer ediyor

devi , geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla 'ten kiraladığı 'la ilgili kararını verdi. İngilizler, Ozan'ın yerine 'in yıldızı 'yi kadrosuna katacak.

Liverpool, devre arasında Bundesliga ekibi Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduğu Liverpool'da başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak'la ilgili kararını verdi.



35 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER
Sky Sports'un haberine göre; Liverpool, stoper bölgesi için Ozan Kabak yerine tercihini Leipzig'in genç oyuncusu Ibrahima Konate'den yana kullanacak. İngiliz ekibi, 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Konate'nin transferini gerçekleştirecek.

OZAN İÇİN LEIPZIG VE LEICESTER İDDİASI
Yaşanan bu gelişmenin ardından milli futbolcumuz Ozan Kabak ise Schalke 04'e dönecek. Ozan Kabak'ın transferde adı Leipzig ve Leicester City ile geçiyor.

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Liverpool, Ozan Kabak'ın yerine Ibrahima Konate'yi transfer ediyor
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