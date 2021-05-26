Liverpool, Ozan Kabak'ın yerine Ibrahima Konate'yi transfer ediyor

Liverpool, devre arasında Bundesliga ekibi Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduğu Liverpool'da başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak'la ilgili kararını verdi.
35 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER
Sky Sports'un haberine göre; Liverpool, stoper bölgesi için Ozan Kabak yerine tercihini Leipzig'in genç oyuncusu Ibrahima Konate'den yana kullanacak. İngiliz ekibi, 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Konate'nin transferini gerçekleştirecek.
OZAN İÇİN LEIPZIG VE LEICESTER İDDİASI
Yaşanan bu gelişmenin ardından milli futbolcumuz Ozan Kabak ise Schalke 04'e dönecek. Ozan Kabak'ın transferde adı Leipzig ve Leicester City ile geçiyor.