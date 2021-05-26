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Giriş Tarihi: 26.5.2021 23:37 Son Güncelleme: 26.5.2021 23:38

’e yükselen takımlar 2021: . Lig’den Süper Lig'e hangi takımlar çıktı?

Süper Lig’e yükselen takımlar 2021: TFF 1. Lig’den Süper Lig'e hangi takımlar çıktı?

. Lig’de oynanan play off final mücadelesinde karşısında 1-0’lık skorla galibiyet kazanan ’in yolunu tutan son takım olma hakkını kazandı. Bu gelişme sonrasında futbolseverler gelecek sezon TFF 1’den yükselerek Süper Lig’de mücadele edecek takımları merak ederek Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. ile ilgili merak edilen Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TFF 1. Ligde yer alan takımlar arasında yapılan ve kazananın Süper Lig'e yükselme hakkı kazanacağı play off mücadelelerinde finale çıkan Altınordu ile Altay arasındaki mücadelede 1-0'lık skorla Altay galip geldi ve Süper Lig'e çıkan takım oldu. Bu gelişmenin ardından 2021 yılında Süper Lig'e yükselen takımları öğrenmek isteyenler Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü? soruları üzerinden araştırmalar ayaparak bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR!

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve küme düşen takımlar ile ilgili merak edilenler şöyle;

TFF 1. Ligde Altınordu ve Altay takımları arasında oynanan play off finalinde kazanan taraf 1-0'lık skorla Altay oldu. Altay böylelikle Süper Lig'e çıkan son takım olarak gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar şöyle şekillendi;

  1. ADANA DEMİRSPOR
  2. GİRESUNSPOR
  3. ALTAY

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİ

  • BB Erzurumspor
  • MKE Ankaragücü
  • Gençlerbirliği
  • Yukatel Denizlispor

ALTAY, SÜPER LİG'E İSTANBUL'DA VEDA ETTİ, YİNE İSTANBUL'DA YÜKSELDİ

TFF 1.Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0'lık skorla geçen Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. En son 2003 yılında İstanbulspor deplasmanında Süper Lig'e veda eden Altay, yine İstanbul deplasmanında bu sefer 1. Lig özlemini dindirdi.
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu ile Altay kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaştı. Oynanan dev final sonunda Süper Lig'in son biletini, rakibini 1-0'lık skorla geçen Altay aldı. 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e merhaba diyen İzmir ekibi, Süper Lig'de en son 2002-2003 yılında mücadele etmişti. O sezon ligi 16. sırada tamamlayan Altay, Göztepe ve Kocaelispor ile birlikte küme düşmüştü. Son Süper Lig maçını 31 Mayıs 2003 yılında İstanbulspor'a karşı oynayan Altay, sahadan 1 puanla ayrılarak küme düşmüştü. İzmir ekibi İstanbul'da Altınordu'yu mağlup ederek 6 bin 57 gün sonra Süper Lig'e çıktı.

NORMAL SEZONU 5. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

63 puanla sezonu 5. sırada tamamlayan Altay'da normal sezonun bitimine iki hafta kala göreve tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli gelmişti. Tarihinde 6 kez play-off oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 3'ünde finale çıktı. Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da Sakaryaspor'a ve 2006-2007'de Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, bu akşam Altınordu'yu yenerek 1. Lig özlemini dindirdi.

İZMİR EKİBİ SAYISI 2 OLDU

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda iki İzmir takımı mücadele edecek. Tam 41 sezon Süper Lig tecrübesi olan ve 18 yıldır Süper Lig'e hasret olan Altay, önümüzdeki sezon İzmir'i Göztepe ile birlikte temsil edecek.

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Süper Lig’e yükselen takımlar 2021: TFF 1. Lig’den Süper Lig'e hangi takımlar çıktı?
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