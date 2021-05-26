Süper Lig’e yükselen takımlar 2021: TFF 1. Lig’den Süper Lig'e hangi takımlar çıktı?

TFF 1. Ligde yer alan takımlar arasında yapılan ve kazananın Süper Lig'e yükselme hakkı kazanacağı play off mücadelelerinde finale çıkan Altınordu ile Altay arasındaki mücadelede 1-0'lık skorla Altay galip geldi ve Süper Lig'e çıkan takım oldu. Bu gelişmenin ardından 2021 yılında Süper Lig'e yükselen takımları öğrenmek isteyenler Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü? soruları üzerinden araştırmalar ayaparak bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR!

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve küme düşen takımlar ile ilgili merak edilenler şöyle;