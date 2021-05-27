130 milyon Euro kaybettik!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp içinde Fatih Terim’den dert yandı. "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Hepsi kariyerli oyuncular" diyen Cengiz, "Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon Euro'ya mal oldu!" serzenişinde bulundu
Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bir kere bile eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum, eserinle övünebilirsin! Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim!" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ise kendi el yazısıyla kaleme aldığı yazıda, "İthamlara vereceğimcevaplara olan merakın farkındayım.Ancak mevcut başkan hakkında şuan yapabileceğim tek şey var, acil şifalardilemek'' demekle yetindi.
GALATASARAY 19 GÜN TEKNİK DİREKTÖRSÜZ KALACAK
İkili arasındaki ipler tamamen koptu ve gözler önce 31 Mayıs'a, sonra 19 Haziran'a çevrildi. 31 Mayıs'ta Fatih Terim'in sözleşmesi sona erecekve Galatasaray seçime kadar 19 gün hocasızkalacak. Terim konusunda geri adım atmayacak Cengiz'in kulüp içinde yaptığı sohbetlerde, "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelenoyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada.Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın sahaiçinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk130 milyon Euro'ya (1 milyar 340 milyonTL) mal oldu!'' dediği öğrenildi.
GEDSON'UN KADERİ JORGE'NİN ELLERİNDE
Galatasaray, geçen sezon devre arasında 6 aylık kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak istiyor. Record'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcunun geleceği Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ellerinde. Eğer sezon öncesi performansı yeterli görülürse takımda alternatif olarak kalacak, aksi durumda tekrar kiralık olarak gönderilecek.