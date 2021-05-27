130 milyon Euro kaybettik!

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bir kere bile eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum, eserinle övünebilirsin! Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim!" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ise kendi el yazısıyla kaleme aldığı yazıda,demekle yetindi.İkili arasındaki ipler tamamen koptu ve gözler önce 31 Mayıs'a, sonra 19 Haziran'a çevrildi.Terim konusunda geri adım atmayacak Cengiz'in kulüp içinde yaptığı sohbetlerde,dediği öğrenildi.Galatasaray, geçen sezon devre arasında 6 aylık kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak istiyor. Record'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcunun geleceği Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ellerinde. Eğer sezon öncesi performansı yeterli görülürse takımda alternatif olarak kalacak, aksi durumda tekrar kiralık olarak gönderilecek.