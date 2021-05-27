Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim belirsizliği...

Galatasaray'da yeni sezonda yönetim ve teknik direktör belirsizliği sürerken 2 ayrılık haberi geldi. Sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin yeni sezonda Fatih Terim'in ekibinden ayrılarak teknik direktörlük için teklif beklemeye başlayacaklar.
Yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda kesin yoklar. Fatih Terim'in ekibinden de ayrılan iki hoca 31 Mayıs sonrası serbest kalacaklar ve teknik direktörlük için teklif beklemeye başlayacaklar.
Levent Şahin ve Ümit Davala yerine Selçuk İnan ve Albert Riera yeni sezonda Fatih Terim'in göreve devam etmesi halinde yardımcı antrenör olarak kulübeye inecekler.