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Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:56 Son Güncelleme: 27.5.2021 17:08

'de yaprak dökümü devam ediyor! Kaleci Maignan Milan'da...

Lille'de yaprak dökümü devam ediyor! Kaleci Maignan Milan'da...

'nde 10 yıl aradan sonra şampiyon olan 'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktör 'den sonra başarılı Fransız kaleci da takımdan ayrıldı ve Milan'la 5 yıllık anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...

Milan yeni kalecisini çok kısa sürede buldu. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinin sportif direktörü Paolo Maldini, yaptığı açıklama ile sözleşmesi Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Donnarumma'dan doğan boşluğu ise Milan yönetimi, Mike Maignan ile doldurdu.

Öte yandan İtalyan basınına göre, Fransa'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer alan Maignan için İtalyan ekibinin 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve başarı bonuslarına göre bu fiyatın daha da artabileceği ifade edildi.

Maignan, bu sezon Lille kalesinde başarılı bir performans sergilemiş ve ligde en az gol yiyen kaleci olmuştu.

Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Milan, oyuncuya 15 milyon Euro ödeyecek. Başarılı kaleci Fransa'nın EURO 2020 aday kadrosunda da yer alıyor.

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Lille'de yaprak dökümü devam ediyor! Kaleci Maignan Milan'da...
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