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Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:04 Son Güncelleme: 27.5.2021 18:04

Milan, şampiyon Lille'in kalecisi ’ı kadrosuna kattı!

DHA
Milan, şampiyon Lille'in kalecisi Mike Maignan’ı kadrosuna kattı!

ekiplerinden , son olarak Lille forması giyen Fransız kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Milan yeni kalecisini çok kısa sürede buldu. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinin sportif direktörü Paolo Maldini, yaptığı açıklama ile sözleşmesi Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Donnarumma'dan doğan boşluğu ise Milan yönetimi, Mike Maignan ile doldurdu. İtalyan ekibi, son olarak milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille ile 10 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki kaleci ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Öte yandan İtalyan basınına göre, Fransa'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer alan Maignan için İtalyan ekibinin 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve başarı bonuslarına göre bu fiyatın daha da artabileceği ifade edildi.

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Milan, şampiyon Lille'in kalecisi Mike Maignan’ı kadrosuna kattı!
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