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Giriş Tarihi: 28.5.2021 17:09 Son Güncelleme: 28.5.2021 17:09

Juventus'ta Pirlo gitti, Alegri dönemi!

AA
Juventus'ta Pirlo gitti, Alegri dönemi!

İtalya Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden 'yi getirdi. 'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon avro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten "Evine hoş geldin Max" başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği Juventus'un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon avro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Allegri, Juventus'ta görev aldığı ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2019 arasında siyah-beyazlı ekiple 5 lig şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa zaferi yaşamış, 2015 ile 2017 yıllarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

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Juventus'ta Pirlo gitti, Alegri dönemi!
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