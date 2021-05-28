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Giriş Tarihi: 28.5.2021

Tek tek açıklıyoruz

VOLKAN DEMİR
Tek tek açıklıyoruz

40 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, her bölgeye yapılacak takviyeler için listesini hazırladı

Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı. Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek. Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Bu sohbette, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam edeceklerini anlattı. Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak. Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planı:

HARUN TEKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR
HARUN Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak. Kayserili Doğan Alemdar adaylardan biri.
SERDAR, Tisserand, Lemos üçlüsünden memnun olmayan Belözoğlu, Szalai'nin yanına bir stoper alacak. İlk aday Alanya'dan Steven Caulker... Wolfsburg'dan Anthony Brooks ise Szalai'nin satılması halinde alternatif olarak listede.

DORUKHAN'IN KARARI BEKLENİYOR
ORTA alanda İsmail Yüksek kiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, A takım planlamasında yer alıyor. Dorukhan'ın son kararını bekleyen sarı-lacivertliler, Sosa ve Gustavo'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.
KANATLARDA ilk plan olan Edin Visca Başakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool'da forma şansı bulamayan Shaqiri'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istiyor. Kanat bölgesi için çok fazla alternatif var.

EDİN DZEKO YENİDEN LİSTEYE GİRDİ
SAĞ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor. Gökhan büyük ihtimalle futbolu bırakacak. Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.
EN büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.

GENÇLERİ TAKİP EDİYOR
F.BAHÇE'DE Erol Bulut sonrası teknik direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu, önceki gün U19 takımının Hatay'yı konuk ettiği maçı takip ederek bol bol not almıştı.

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