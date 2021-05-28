Tek tek açıklıyoruz

Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı. Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek. Başkan Koç önceki gecebir grup üye ile bir araya geldi.Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak. Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek.HARUN Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak. Kayseriliadaylardan biri.SERDAR, Tisserand, Lemos üçlüsünden memnun olmayan Belözoğlu,yanına bir stoper alacak. İlk aday Alanya'danWolfsburg'danise Szalai'nin satılması halinde alternatif olarak listede.ORTA alandakiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, A takım planlamasında yer alıyorSosa ve Gustavo'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.KANATLARDA ilk plan olanBaşakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler,Liverpool'da forma şansı bulamayanzorunlu satın alma maddesiylekiralamak istiyor. Kanatbölgesi için çok fazlaalternatif var.SAĞ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor.Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.EN büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor.Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.Erol Bulut sonrası teknik direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu, önceki gün U19 takımının Hatay'yı konuk ettiği maçı takip ederek bol bol not almıştı.