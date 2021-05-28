Tek tek açıklıyoruz

40 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, her bölgeye yapılacak takviyeler için listesini hazırladı
Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı. Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek. Başkan Koç önceki gece FarukIlgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Bu sohbette,teknik direktör EmreBelözoğlu ile devam edeceklerinianlattı. Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak. Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek. İşteFenerbahçe'ninyeni sezonplanı:
HARUN TEKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR
HARUN Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak. Kayserili Doğan Alemdar adaylardan biri.
SERDAR, Tisserand, Lemos üçlüsünden memnun olmayan Belözoğlu, Szalai'nin yanına bir stoper alacak. İlk aday Alanya'dan Steven Caulker... Wolfsburg'dan Anthony Brooks ise Szalai'nin satılması halinde alternatif olarak listede.
DORUKHAN'IN KARARI BEKLENİYOR
ORTA alanda İsmail Yüksek kiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, A takım planlamasında yer alıyor. Dorukhan'ın son kararınıbekleyen sarı-lacivertliler, Sosa ve Gustavo'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.
KANATLARDA ilk plan olan Edin ViscaBaşakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler,Liverpool'da forma şansı bulamayanShaqiri'yi zorunlu satın alma maddesiylekiralamak istiyor. Kanatbölgesi için çok fazlaalternatif var.
EDİN DZEKO YENİDEN LİSTEYE GİRDİ
SAĞ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor. Gökhan büyük ihtimalle futbolubırakacak. Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.
EN büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklifeyanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.
GENÇLERİ TAKİP EDİYOR
F.BAHÇE'DE Erol Bulut sonrası teknik direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu, önceki gün U19 takımının Hatay'yı konuk ettiği maçı takip ederek bol bol not almıştı.