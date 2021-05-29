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Giriş Tarihi: 29.5.2021 17:17 Son Güncelleme: 29.5.2021 17:17

Napoli'nin yeni teknik direktörü oldu!

AA
Napoli'nin yeni teknik direktörü Luciano Spalletti oldu!

İtalya takımlarından Napoli'de Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. 62 yaşındaki teknik adam, daha önce Serie A'da , ve Inter, Rusya'da ise . Petersburg takımlarını çalıştırmıştı.

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mavi-beyazlı kulübü yeni sezondan itibaren çalıştıracak hocasını açıkladı.

De Laurentiis, "Luciano Spalletti'nin 1 Temmuz'dan itibaren Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldin Luciano. Birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki teknik adam, daha önce Serie A'da Udinese, Roma ve Inter, Rusya'da ise Zenit St. Petersburg takımlarını çalıştırmıştı.

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Napoli'nin yeni teknik direktörü Luciano Spalletti oldu!
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