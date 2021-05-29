Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kararı! Abdullah Avcı'nın talebiyle...

Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray maçının son anlarında oyuna girmek istemeyen Abdülkadir Parmak'ın son durumuyla ilgili bilgi paylaştı. Abdülkadir Parmak'ın Abdullah Avcı'dan özür dilediği ve Avcı'nın kararı sonrası affedildiği ifade edildi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI!

'Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'