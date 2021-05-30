Juventus'un başına geçen Allegri, Hakan Çalhanoğlu'na yeşil ışık yaktı!

MİLAN SON TEKLİFİNİ YAPTI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın verdiği bilgilere göre, Milan, Hakan Çalhanoğlu'na son sözleşme teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Schira, Milan'ın 4 yıllık bir sözleşme sunduğunu ve yıllık 4 milyon Euro teklif ettiğini söyledi.