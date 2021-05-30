Juventus'un başına geçen Allegri, Hakan Çalhanoğlu'na yeşil ışık yaktı!

Milan'da 30 Haziran tarihinde sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na Avrupa'nın ciddi takımlarından teklifler gelmeye devam ediyor. Juventus'ta Pirlo'nun gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Allegri, Hakan Çalhanoğlu için yeşil ışık yaktı.
İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, Hakan Çalhanoğlu, Milan'la olan sözleşmesinin bitiminin ardından bir başka İtalyan devi olan Juventus'un formasını giyebilir.
Haberde Torino ekibinin yeni teknik hocası Allegri'nin Hakan için olumlu rapor verdiği söylendi. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızla mücadele edecek Hakan Çalhanoğlu'nun transfer söylentileri, Avrupa basınında yer bulmaya devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 43 maçta Milan forması giydi. 9 gol ve 12 asist yapan Hakan Çalhanoğlu için Katar ve Rusya iddiaları da gündeme gelmişti.
MİLAN SON TEKLİFİNİ YAPTI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın verdiği bilgilere göre, Milan, Hakan Çalhanoğlu'na son sözleşme teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Schira, Milan'ın 4 yıllık bir sözleşme sunduğunu ve yıllık 4 milyon Euro teklif ettiğini söyledi.