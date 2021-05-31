Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'den transfer itirafı! "Juventus'ta..."

Bu sezon Juventus'ta şampiyonluktan uzak kalan bir sezonu geriden bırakan Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'da sezonun en iyi forveti seçilmeyi başardı. Sezon boyunca transfer söylentileriyle Avrupa basınını çalkalayan Portekizli yıldız için yeni bir iddia İspanyol basınından geldi.
Torino ekibindeki sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala kariyerine yeni bir macera daha eklemesi beklenen Ronaldo'nun Paris Saint-Germain, Manchester United ve Real Madrid takımlarından birisine transfer olacağı iddiaları gündemde yer alırken Marca'nın haberine göre, Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, yıldız futbolcunun geleceği hakkında bilgi verdi.
Marca'da yer alan habere göre, Georgina Rodriguez hafta sonu kuzeydoğudaki Jaca kentindeyken Ronaldo'nun geleceği hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Portekizli yıldızın Juventus'ta kalacağını söyleyen model, Juventus taraftarının içine de su serpti.
Juventus başkan yardımcısı Pavel Nedved, daha önce yaptığı açıklamalarda Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmayacağını belirtmişti.
Bu sezon Serie A'da sezonun forveti seçilen Ronaldo, 44 maça çıktı ve 36 gol, 4 asistle oynadı.