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Giriş Tarihi: 31.5.2021 23:56 Son Güncelleme: 1.6.2021 00:09

'nun eşi 'den transfer itirafı! "'ta..."

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'den transfer itirafı! Juventus'ta...

ekiplerinden forması giyen Portekizli dünya yıldızı 'nun transfer iddiaları Avrupa basınını bir süredir yakından ilgilendiriyor. , ve takımlarından birine transfer olacağı söylenen Ronaldo için yeni bir iddia basınından geldi. Marca'nın haberine göre, Ronaldo'nun eşi , yıldız futbolcunun geleceği hakkında bilgi verdi.

Bu sezon Juventus'ta şampiyonluktan uzak kalan bir sezonu geriden bırakan Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'da sezonun en iyi forveti seçilmeyi başardı. Sezon boyunca transfer söylentileriyle Avrupa basınını çalkalayan Portekizli yıldız için yeni bir iddia İspanyol basınından geldi.

Torino ekibindeki sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala kariyerine yeni bir macera daha eklemesi beklenen Ronaldo'nun Paris Saint-Germain, Manchester United ve Real Madrid takımlarından birisine transfer olacağı iddiaları gündemde yer alırken Marca'nın haberine göre, Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, yıldız futbolcunun geleceği hakkında bilgi verdi.

Marca'da yer alan habere göre, Georgina Rodriguez hafta sonu kuzeydoğudaki Jaca kentindeyken Ronaldo'nun geleceği hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Portekizli yıldızın Juventus'ta kalacağını söyleyen model, Juventus taraftarının içine de su serpti.

Juventus başkan yardımcısı Pavel Nedved, daha önce yaptığı açıklamalarda Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmayacağını belirtmişti.

Bu sezon Serie A'da sezonun forveti seçilen Ronaldo, 44 maça çıktı ve 36 gol, 4 asistle oynadı.

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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'den transfer itirafı! "Juventus'ta..."
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