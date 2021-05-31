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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Sonuna kadar aslan için!

MEHMET ÖZCAN
Sonuna kadar aslan için!

Transferle ilgili raporunu kulübe sunan deneyimli teknik adam, olası teknik heyet değişikliğini düşünerek takımla ilgili rapor hazırladı. Tatildeki futbolculara da idman programı yolladı

21 Aralık 2017'de Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim için bugün Florya'da son gün. Tesislerdeki odasını boşaltan İmparator, kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri verilmek üzere kulübe yolladı. Yarın itibarıyla teknik direktörlük görevinden resmen ayrılmış olacak Fatih Terim, buna rağmen son ana kadar mesaisine devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programı yolladı.

HEP G.SARAY'I DÜŞÜNDÜK
Ayrılma kararı alan yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti. "Görev süremizin sonuna kadar işimizi yapalım" diyen Terim, "Kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimizi değil Galatasaray'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli'' ifadelerini kullandı.

19 HAZİRAN'I BEKLİYOR
Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca, ayrıca olası teknik ekip değişikliği için de futbol takımıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. İmparator, Galatasaray'daki geleceğinin netleşmesi için 19 Haziran'da yapılacak olan seçimli olağan genel kurulunu beklemeye başladı.

ŞENER DIŞINDAKİ YERLİLER KALSIN
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dışında 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Terim, Şener Özbayraklı dışındaki yerlilerle sözleşme uzatılması yönünde görüş belirtti. Bu doğrultuda Ömer Bayram'la anlaşma sağlanırken, Emre Akbaba'nın kalması için de uğraş veriliyor. Kaptan Arda Turan'ın durumu 19 Haziran'daki seçime bağlı. Emre Taşdemir için henüz net bir karar verilmedi.

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Sonuna kadar aslan için!
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