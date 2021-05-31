Sonuna kadar aslan için!

21 Aralık 2017'de Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim için bugün Florya'da son gün.Yarın itibarıyla teknik direktörlük görevinden resmen ayrılmış olacak Fatih Terim, buna rağmen son ana kadar mesaisine devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programı yolladı.Ayrılma kararı alan yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti. "Görev süremizin sonuna kadar işimizi yapalım" diyen Terim,' ifadelerini kullandı.Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca, ayrıca olası teknik ekip değişikliği için de futbol takımıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dışında 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Terim, Şener Özbayraklı dışındaki yerlilerle sözleşme uzatılması yönünde görüş belirtti. Bu doğrultuda Ömer Bayram'la anlaşma sağlanırken, Emre Akbaba'nın kalması için de uğraş veriliyor. Kaptan Arda Turan'ın durumu 19 Haziran'daki seçime bağlı. Emre Taşdemir için henüz net bir karar verilmedi.