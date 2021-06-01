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Giriş Tarihi: 1.6.2021 11:06

, genç defans oyuncusu 'yı transfer etti

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Barcelona, genç defans oyuncusu Eric Garcia'yı transfer etti

Futbolda transfer dönemine hızlı başlayan , 20 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu 'yı kadrosuna kattı. Barcelona, Garcia için tek taraflı serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımından bonservis bedeli ödenmeden alınan Eric Garcia ile 5 yıllık (30 Haziran 2026'ya kadar) sözleşme imzalandığı belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO

Barcelona, Garcia için tek taraflı serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu.

Katalan ekibinde bugün basına tanıtılacak Garcia, daha sonra Avrupa Şampiyonası için İspanya Milli Takımı kampına dahil olacak.

Transfere hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, Manchester City'den 32 yaşındaki Arjantinli forvet Sergio Agüero'yu iki sezonluğuna dün kadrosuna katmıştı.

Barcelona'da yeni başkan Joan Laporta, sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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Barcelona, genç defans oyuncusu Eric Garcia'yı transfer etti
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