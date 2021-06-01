Mutsuz son

Yeni sezon planlamasına start veremeyen sarı-kırmızılılarda futbolcu ve teknik ekipten sözleşmesi biten 19 isimden 10’unun kulüpten tamamen ayrılması kesinleşti
Galatasaray'da 1 Haziran itibarıyla yaprak dökümü başladı. 12 futbolcunun yanı sırateknik heyetten 7 antrenörün sözleşmeleri31 Mayıs'ta bitti. A Takım bünyesindeki 10 ismin kulüpten ayrılması kesinleşti. Yardımcı antrenörler LeventŞahin ve Ümit Davala yeni sezonda G.Saray'da olmayacak. Kiralıklar GedsonFernandes, HalilDervişoğlu, Onyekuru, Saracchi ve Etebo kulüplerine döndü. ŞenerÖzbayraklı ve Emre Taşdemir ile Linnes de veda etti.
KULÜPTE HER ŞEY SEÇİME BAĞLI
Sözleşmesi biten teknik direktör FatihTerim başta olmak üzere birçok isminG.Saray'daki geleceği ise 19 Haziran'dakiseçime bağlı. Terim devamederse, Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcılarıolacak. Arda'nın durumuTerim'e bağlı. Ömer Bayram'ınsözleşmesinin uzatıldığı öğrenilirken,Emre Akbaba'nın da kalması isteniyor.Donk için net bir karar verilmedi.
TEKNİK HEYET
Fatih Terim - Belirsiz
Levent Şahin - Ayrıldı
Ümit Davala - Ayrıldı
Necati Ateş - Belirsiz
Selçuk İnan - Belirsiz
Fadıl Koşutan - Belirsiz (Kaleci Ant.)
Scott Piri - Belirsiz (Kondisyoner)
ÜÇ HOCA DA BOŞA ÇIKTI
G.Saray'da Fatih Terim'in yanı sıra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile F.Bahçe'nin hocası Emre Belözoğlu'nun da sözleşmeleri sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim, Yalçın ile anlaşmak için son bir zirve gerçekleştirecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise bugünkü basın toplantısında Belözoğlu'nun geleceği ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.