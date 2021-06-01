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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Mutsuz son

MEHMET ÖZCAN
Mutsuz son

Yeni sezon planlamasına start veremeyen sarı-kırmızılılarda futbolcu ve teknik ekipten sözleşmesi biten 19 isimden 10’unun kulüpten tamamen ayrılması kesinleşti

Galatasaray'da 1 Haziran itibarıyla yaprak dökümü başladı. 12 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten 7 antrenörün sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitti. A Takım bünyesindeki 10 ismin kulüpten ayrılması kesinleşti. Yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda G.Saray'da olmayacak. Kiralıklar Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Saracchi ve Etebo kulüplerine döndü. Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile Linnes de veda etti.

KULÜPTE HER ŞEY SEÇİME BAĞLI
Sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere birçok ismin G.Saray'daki geleceği ise 19 Haziran'daki seçime bağlı. Terim devam ederse, Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcıları olacak. Arda'nın durumu Terim'e bağlı. Ömer Bayram'ın sözleşmesinin uzatıldığı öğrenilirken, Emre Akbaba'nın da kalması isteniyor. Donk için net bir karar verilmedi.

TEKNİK HEYET
Fatih Terim - Belirsiz
Levent Şahin - Ayrıldı
Ümit Davala - Ayrıldı
Necati Ateş - Belirsiz
Selçuk İnan - Belirsiz
Fadıl Koşutan - Belirsiz (Kaleci Ant.)
Scott Piri - Belirsiz (Kondisyoner)

FUTBOLCULAR
Ömer Bayram - Kalacak
Emre Akbaba - Kalacak
Arda Turan - Belirsiz
Şener Özbayraklı - Ayrıldı
Emre Taşdemir - Ayrıldı
Etebo - Ayrıldı
Saracchi - Ayrıldı
Gedson - Ayrıldı
Onyekuru - Ayrıldı
Halil Dervişoğlu - Ayrıldı
Linnes - Ayrıldı
Donk - Belirsiz

ÜÇ HOCA DA BOŞA ÇIKTI
G.Saray'da Fatih Terim'in yanı sıra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile F.Bahçe'nin hocası Emre Belözoğlu'nun da sözleşmeleri sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim, Yalçın ile anlaşmak için son bir zirve gerçekleştirecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise bugünkü basın toplantısında Belözoğlu'nun geleceği ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

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