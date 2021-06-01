Mutsuz son

Galatasaray'da 1 Haziran itibarıyla yaprak dökümü başladı.A Takım bünyesindeki 10 ismin kulüpten ayrılması kesinleşti. Yardımcı antrenörlerveyeni sezonda G.Saray'da olmayacak. Kiralıklarvekulüplerine döndü.veilede veda etti.Sözleşmesi biten teknik direktörbaşta olmak üzere birçok isminG.Saray'daki geleceği ise 19 Haziran'dakiseçime bağlı. Terim devamederse,veyardımcılarıolacak.'nın durumuTerim'e bağlı.'ınsözleşmesinin uzatıldığı öğrenilirken,'nın da kalması isteniyor.için net bir karar verilmedi.Fatih Terim - BelirsizLevent Şahin - AyrıldıÜmit Davala - AyrıldıNecati Ateş - BelirsizSelçuk İnan - BelirsizFadıl Koşutan - Belirsiz (Kaleci Ant.)Scott Piri - Belirsiz (Kondisyoner)Ömer Bayram - KalacakEmre Akbaba - KalacakArda Turan - BelirsizŞener Özbayraklı - AyrıldıEmre Taşdemir - AyrıldıEtebo - AyrıldıSaracchi - AyrıldıGedson - AyrıldıOnyekuru - AyrıldıHalil Dervişoğlu - AyrıldıLinnes - AyrıldıDonk - BelirsizG.Saray'da Fatih Terim'in yanı sıra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile F.Bahçe'nin hocası Emre Belözoğlu'nun da sözleşmeleri sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim, Yalçın ile anlaşmak için son bir zirve gerçekleştirecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise bugünkü basın toplantısında Belözoğlu'nun geleceği ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.