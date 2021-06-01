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Giriş Tarihi: 1.6.2021 20:00 Son Güncelleme: 1.6.2021 20:01

'nın ardından de 'a veda etti!

İHA
Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de Galatasaray'a veda etti!

Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sarı-kırmızılılara veda etti. Bir diğer yardımcı antrenör da gün içerisinde yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etmişti.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılara veda etti.

Sosyal medyadan veda paylaşımı yapan Şahin, "Büyük Galatasaray Ailesine, tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım. Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de Galatasaray'a veda etti!
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