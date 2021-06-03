Avrupa’nın gözü 10’larda!

EURO 2020 için geri sayım sürerken Avrupa medyası da turnuvanın yakından takip edilecek 10 genç oyuncusunu takibe aldı. Lille ile bu sezon şampiyonluğa ulaşanyanı sıra eski F.Bahçelida listede… Daily Mail yaptığı listeye en yaşlı oyuncu olarak Yusuf Yazıcı'yı ekledi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle turnuvada oynaması mümkün olmayan oyuncu için tarihi bir fırsatın EURO 2020'nin ertelenmesi ile geldiği vurgulandı. Bu sezon Lille'deile şampiyonluğa katkı yapan Yusuf'un yerel ligdeki performansını EURO 2020'ye de taşıyacağına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.Yusuf Yazıcı (24, Lille, Türkiye)Manuel Locatelli (23, Sassuolo, İtalya)Kamil Jozwiak (23, Derby County, Polonya)Dani Olmo (23, Leipzig, İspanya)Alessandro Bastoni (22, Inter, İtalya)Eljif Elmas (21, Napoli, Kuzey Makedonya)Alexander Isak (21, Real Sociedad, İsveç)A.Skov Olsen (21, Bologna, Danimarka)Myron Boadu (20, Alkmaar, Hollanda)Nuno Mendes (18, Sporting, Portekiz)