Avrupa’nın gözü 10’larda!

İngiliz basını EURO 2020’de gözlerin çevrileceği 10 genç oyuncuyu tanıttı, Yusuf Yazıcı da listede kendine yer buldu
EURO 2020 için geri sayım sürerken Avrupa medyası da turnuvanın yakından takip edilecek 10 genç oyuncusunu takibe aldı. Lille ile bu sezon şampiyonluğa ulaşan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra eski F.Bahçeli Eljif Elmas da listede… Daily Mail yaptığı listeye en yaşlı oyuncu olarak Yusuf Yazıcı'yı ekledi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle turnuvada oynaması mümkün olmayan oyuncu için tarihi bir fırsatın EURO 2020'nin ertelenmesi ile geldiği vurgulandı. Bu sezon Lille'de 14 gol ve 5 asist ile şampiyonluğa katkı yapan Yusuf'un yerel ligdeki performansını EURO 2020'ye de taşıyacağına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.
EURO 2020'NİN GENÇ YETENEKLERİ
Yusuf Yazıcı (24, Lille, Türkiye)
Manuel Locatelli (23, Sassuolo, İtalya)
Kamil Jozwiak (23, Derby County, Polonya)
Dani Olmo (23, Leipzig, İspanya)
Alessandro Bastoni (22, Inter, İtalya)
Eljif Elmas (21, Napoli, Kuzey Makedonya)
Alexander Isak (21, Real Sociedad, İsveç)
A.Skov Olsen (21, Bologna, Danimarka)
Myron Boadu (20, Alkmaar, Hollanda)
Nuno Mendes (18, Sporting, Portekiz)