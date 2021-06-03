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Giriş Tarihi: 3.6.2021 18:04 Son Güncelleme: 3.6.2021 18:29

Son dakika: Avrupa devine önerildi! Transferine sıcak bakılıyor...

Son dakika: Cengiz Ünder Avrupa devine önerildi! Transferine sıcak bakılıyor...

Son dakika haberi... ekiplerinden 'nın sözleşmeli oyuncusu , sezonu City'de kiralık olarak geçirmişti. 'de beklentileri karşılayamayan Cengiz, İtalyan devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Oyuncunun menajeri Fila Ramadani, 23 yaşındaki oyuncuyu Milan'a önerdi.

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de Leicester formasıyla geçiren Cengiz Ünder, İngiltere'de beklenen performansın gerisinde kalmıştı. Roma'da yakaladığı formdan uzak bir görüntü çizen genç yıldız, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte tekrar Roma'ya dönüyor.

Şu sıralar A Milli Takım'la birlikte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli oyuncu için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Cengiz Ünder'in menajeri Fila Ramadani, oyuncunun transferi için harekete geçti. İtalya Serie A'da sezonu 2. sırada tamamlayan ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alan Milan için Cengiz Ünder önerildi.

Menajer Ramadani, Milan'dan Paolo Maldini ile temas kurarak Cengiz Ünder'in transferini önerdi. İtalyan devinin ise hali hazırda bir kanat oyuncusu aradığı ve bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Cengiz Ünder'i adaylar arasına ekleyen Milan, transfer için aceleci davranmayacak ve EURO 2020 performansını takip edecek.

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Cengiz Ünder, 19 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Genç yıldızın Roma ile sözleşmesi ise 2023 yılına kadar devam ediyor.

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Son dakika: Cengiz Ünder Avrupa devine önerildi! Transferine sıcak bakılıyor...
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