Son dakika: EURO 2020 öncesi İngilizler bu isimlere dikkat çekti! Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas damga vuracak...

Son dakika... Avrupa'da liglerin sona ermesiyle birlikte gözler EURO 2020'ye çevrildi. Dev organizasyonda ay-yıldızlı ekibimiz de boy gösterecek. Turnuvanın önde gelen takımlarından biri olan A Milli Futbol takımımızda, yıldız oyuncularımız da dev kulüplerin takibinde olacak. İngiliz basınına göre, takip edilmesi gereken futbolcular arasında Yusuf Yazıcı da yer alıyor.
YUSUF VE ELJİF'E DİKKAT!
EURO 2020 için geri sayım sürerken Avrupa medyası da turnuvanın yakından takip edilecek 10 genç oyuncuyu yazdı.
Fransa'da Lille PSG'nin önünde şampiyonluğa ulaşırken, milli futbolcularımız; Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik takımlarına önemli katkı sağladı.
Lille ile bu sezon şampiyonluğa ulaşan Yusuf Yazıcı'nın EURO 2020'ye damga vuracak isimlerden biri olması bekleniyor. Yusuf'un yanı sıra eski Fenerbahçeli Eljif Elmas da listede...
Daily Mail yaptığı listeye en yaşlı oyuncu olarak Yusuf Yazıcı'yı ekledi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle turnuvada oynaması mümkün olmayan oyuncu için tarihi bir fırsatın EURO 2020'nin ertelenmesi ile geldiği vurgulandı.
Bu sezon Lille'de 14 gol ve 5 asist ile şampiyonluğa katkı yapan Yusuf'un yerel ligdeki performansını EURO 2020'ye de taşıyacağına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.
EURO 2020'NİN GENÇ YETENEKLERİ
Yusuf Yazıcı (24, Lille, Türkiye)
Manuel Locatelli (23, Sassuolo, İtalya)
Kamil Jozwiak (23, Derby County, Polonya)
Dani Olmo (23, Leipzig, İspanya)
Alessandro Bastoni (22, Inter, İtalya)
Eljif Elmas (21, Napoli, Kuzey Makedonya)
Alexander Isak (21, Real Sociedad, İsveç)
A.Skov Olsen (21, Bologna, Danimarka)
Myron Boadu (20, Alkmaar, Hollanda)
Nuno Mendes (18, Sporting, Portekiz)